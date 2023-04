Cagliari: strade statali

Cagliari, 08 aprile 2023 – Ci sono quasi 2 miliardi di euro per lavori sulle strade statali sarde fermi in Regione per l’inerzia della gestione commissariale. Lo denuncia la Fit Cisl Sardegna, ricordando che dal novembre del 2021 il Commissario straordinario per gli interventi sulla viabilità è il presidente della Regione, Christian Solinas.

“Sono 10 gli interventi in attesa – sottolinea la segretaria Claudia Camedda – e ad oggi non è stata neanche nominata la struttura commissariale. Una situazione paradossale, se si pensa che il grande vantaggio della gestione commissariale è proprio la possibilità di accelerare i progetti e gli appalti. Di certo si rischia di perdere i lavori della Statale 554, aggiudicati da tempo e fermi, nel totale disinteresse della Direzione generale dell’assessorato dei Lavori Pubblici, che dovrebbe collaborare con gli organi di direzione politica. Eppure altre esperienze di gestioni commissariali, come per la Sassari – Olbia o per il post alluvione Cleopatra, con l’Anas come soggetto attuatore – afferma ancora Camedda -, hanno avuto un impatto positivo, con un grande impulso ai lavori e anche una importante svolta occupazionale”.

L’Anas Sardegna, pur soffrendo per la mancanza di Cantonieri per il presidio del territorio, si conferma comunque come la prima stazione appaltante: nel 2022 ha speso 75.000.000 per le manutenzioni straordinarie, nel 2023 spenderà altri 80.000.000.

“Non si può perdere altro tempo – incalza la segretaria Fit -, il Commissario proceda celermente per evitare di perdere importanti risorse o prenda atto della difficoltà di gestire questi interventi e riporti le opere in capo all’Anas”.

Le 10 opere stradali stradali ferme, per unl valore di 1.896.000.000 euro, sono:

1. SS131, completamento itinerario Sassari-Olbia – potenziamento, messa in sicurezza della SS 131 dal km 192+500 al km 209+500 (1 lotto); SS131, completamento itinerario Sassari-Olbia – potenziamento, messa in sicurezza della SS 131 dal km 192+500 al km 209+500 (2 lotto)

2. SS 554, (ex 125) cagliaritana, connessione tra la 554 e la nuova SS 554

3. SS554 cagliaritana, adeguamento dell’asse attrezzato urbano ed eliminazione delle intersezioni a raso – primo intervento funzionale (dal km 1+500 al km 7+100)

4. SS554 cagliaritana, adeguamento dell’asse attrezzato urbano ed eliminazione dell’intersezione a raso, secondo intervento funzionale (dal km 7+100 al km 11+850)

5. SS130, eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu dal km 3+100 a 15+600

6. SS291, lavori di costruzione del lotto 1 da Alghero a Olmedo in località Bivio cantoniera di Rudas (completamento collegamento Alghero-Sassari) e del lotto 4 tra Bivio Olmedo e aeroporto Alghero-Fertilia (bretella per l’aeroporto)

7. SS195 Sulcitana Cagliari-Pula, completamento dell’itinerario Cagliari-Pula; collegamento con SS 130 e aeroporto Cagliari-Elmas lotto 2

8. SS126, realizzazione nuovo collegamento terrestre dell’istmo con l’isola di Sant’Antioco e della circonvallazione di Sant’Antioco

9. Nuova SS125/133 BIS Olbia-Palau tratta Olbia Nord al km 330+800 San Giovanni; nuova SS125/13 BIS Olbia Palau tratta Arzachena-Palau da svincolo di Arzachena nord al km 351 dell’attuale SS125 – primo stralcio

10. SS125 tronco Tertenia-San Priamo: lotto primo, stralcio secondo

