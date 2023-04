Cagliari: “Continuano i corsi yoga al Parco di Monte Claro”

Aperte le iscrizioni al corso di yoga organizzato dall’Associazione sportiva dilettantistica Blue Sardinia, in collaborazione con le Acli di Cagliari, Crei, Ipsia Sardegna, Bene comune Sardegna e Amal, nell’ambito del progetto EAT Sardegna finanziato dalla Regione Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.

Il corso è finalizzato a tenere in salute corpo e mente. Gli incontri si terranno al Parco di Monte Claro a Cagliari il lunedì e il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 16:30 per i mesi di maggio e giugno. Le lezioni permetteranno di imparare le tecniche di rilassamento per combattere ansia, depressione e insonnia.

Su richiesta sono possibili anche corsi per mamme e bimbi.

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni contattare gli organizzatori alla mail bluesardiniaformazione@gmail.com oppure al numero 345 7102868.

Con il sostantivo maschile sanscrito yoga nella terminologia delle religioni originarie dell’India si indicano le pratiche ascetiche e meditative. Non specifico di alcuna particolare tradizione indù, lo Yoga è stato principalmente inteso come mezzo di realizzazione e salvezza spirituale. Quindi variamente interpretato e disciplinato a seconda della scuola.

Tale termine sanscrito, con significato analogo, viene utilizzato anche in ambito buddhista e giainista. Come termine collegato alle darśana, yoga-darśana (dottrina dello yoga) rappresenta una delle sei darśana, ovvero uno dei “sistemi ortodossi della filosofia religiosa” indù. In epoca molto più recente, si è cercato di diffondere lo Yoga anche nel mondo occidentale. Infatti, è una pratica sempre più diffusa anche in Italia.

Nel linguaggio corrente, si intende il più delle volte un variegato insieme di attività che spesso poco hanno a che fare con lo Yoga tradizionale; attività che comprendono ginnastiche del corpo e della respirazione; discipline psicofisiche finalizzate alla meditazione o al rilassamento; tecniche miste che unirebbero lo Yoga con tradizioni lontane, eccetera.

