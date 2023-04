Botte e cilindro- sabato 15 e domenica 16 arriva Cappuccetto Rosso sul palco dell’Astra

Lo spettacolo, inserito nella stagione Famiglie a Teatro, sarà portato in scena dalla Compagnia La botte e il cilindro.

Sabato 15 e domenica 16 aprile alle 18 prosegue l’unica vera stagione di teatro per ragazzi in Sardegna: Famiglie a Teatro. Organizzata dalla Compagnia La botte e il cilindro, vede il sostegno di: Ministero, Regione, Comune di Sassari e Fondazione di Sardegna.

Questo weekend La botte e il cilindro porterà in scena Cappuccetto Rosso. La compagnia presenta così una versione della celeberrima favola che vuole far rivivere lo spirito originale del racconto. Cerca, infatti, di ricreare più fedelmente possibile le atmosfere, i contenuti e le metafore insite nella storia. Mescolerà così le due versioni più diffuse: quella dei fratelli Grimm e quella di C. Perrault. La compagnia sassarese, con un tocco di invenzione e fantasia , ha lavorato per non tradire il senso originario del testo e restituire ai bambini la gioia di una fiaba antica. La regia è di Pier Paolo Conconi, con il supporto di Margherita Lavosi. Saranno presenti Consuelo Pittalis, Stefano Chessa, Luisella Conti e Margherita Lavosi. Le musiche originali sono di Gabriele Verdinelli, le scene di Fabio Loi, mentre le maschere ed i costumi di Luisella Conti, Nadia Imperio, Matteo Cardia. Del disegno luci si occuperà Paolo Palitta. Scenotecnica e fonica Michele Grandi.

