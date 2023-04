Bologna: il nuovo progetto musicale

Esordio il 18 maggio a Bologna Franco Califano: nel decennale della morte nasce a bologna il progetto musicale “questa volta sarò Franco”.

Nella band guidata dal cantautore Marcello Romeo ci saranno Roberto Costa al basso, Daniele Bruno alle tastiere, Filippo Lambertucci alla Batteria, Ghisle alla chitarra e Nya ai cori, segue la comunicazione del progetto Giordano Sangiorgi del MEI.

“Francesco detto Franco Califano si è trovato in mezzo tra fare la storia ed essere la storia . Non si è mai piegato alla normalità, fin dalla nascita …che (come mi raccontò una sera davanti ad un piatto di spaghetti al nero di seppia nel ristorante di un noto night di Bologna), avvenne in un aereo che si era appena alzato da Tripoli sorvolando la Libia” ci racconta Marcello Romeo leader del progetto musicale Questas volta saro’ Franco, omaggio Made in Bo a Franco Califano nel decennale della morte.

“Ma perché mi raccontava questo ? Perché quando mi conobbe volle sapere tutto di me e quindi anche dove fossi nato . Proprio a Tripoli in Libya. I suoi genitori abitavano a Tripoli, come i miei.

Franco era curioso, voleva sapere tutto . All’epoca alternavo i libri di medicina ed il piano nei night della Bologna notturna. Rimase sorpreso quando vide sul pianoforte a coda i libri di musica RICORDI con le sue canzoni …

Giovane collega mi chiamava . Ma il Maestro era lui. Gentile, garbato, rispettoso, elegante , con le camicia sempre dal grande colletto e i braccialetti ai polsi . Aveva ormai quarant’anni ed era nel pieno del vigore …sembrava un attore, e lo era stato nei fotoromanzi e si apprestava a diventarlo di film.

Era un piacere quando arrivava : focalizzava sempre l’attenzione di tutte e di tutti . Non aveva nemmeno bisogno di parlare. Una sera iniziai a suonare aprendo con un brano famoso di Elton John . Lui mi guardò sorridendo, fra la tenda ed il vetro , stringendo gli occhi e la sigaretta ancora spenta che penzolava ….poi si avvicinò al pianoforte , prese un album con le sue canzoni e mi scrisse.

A Marcè … te possino ….come suoni …” conclude Marcello Romeo, musicista che con Franco Califano ha condiviso tantissime serate dal vivo a Bologna.

In questi giorni , nella Capitale, nel decennale della sua scomparsa, la mia cara Amica Cinzia Baccini, figlia artistica del Califfo e sua corista , insieme ad altri amici e collaboratori, stanno onorando il Maestro con serate di musica e presentazione di libri a lui dedicati.

E a Bologna? Si, anche noi 0prosegue ;Marcello Romeo omaggeremo il grande Franco Califano portando le canzoni piu conosciute sul palco del Cine Teatro Bellinzona, in via Bellinzona a Bologna , Giovedi 18 Maggio dalle ore 21 in umo Show dal titolo “CANZONI DI NOTTE …da Romeo a Califano”.

Una sorta di storie di passaggio musicale tra la fine degli anni 70 ed i primi anni 80 con le storie intrecciate raccontate e cantate nelle canzoni di Califano e alternate alle mie.

Naturalmente con la strepitosa band formata da

ROBERTO COSTA Bassista arrangiatore, ben 30 ANNI con Lucio Dalla

DANIELE BRUNO tastierista storico di Luca Carboni

FILIPPO LAMBERTUCCI batterista di Patty Pravo

GHISLE chitarrista

NYA Angela Madonia corista .

E MARCELLO ROMEO alle tastiere e voce

Ecco la scaletta dei brani, vhje faranno parte del prossimo album in uscita autunnale

Album che prenderà il nome dall’inedito Tamarindo e Nevada .

vi aspettiamo

Ecco alcuni dei brani di Franco Califano che saranno messi in scaletta insieme ai nuovi brani del nuovo disco di Marcello Romeo:

LA MIA LIBERTA’ CALIFANO MINUETTO CALIFANO UN’ESTATE FA CALIFANO LA MUSICA E’ FINITA CALIFANO TUTTO IL RESTO E’ NOIA CALIFANO UN TEMPO PICCOLO CALIFANO

