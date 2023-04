BLUEM: esce oggi “piano song”, nuovo estratto da “nou”, l’album in uscita il 12 maggio

Dopo Adele , angel e moonlight , esce oggi giovedì 20 aprile piano song, il nuovo singolo di BLUEM per peermusic ITALY e quarto estratto da nou, il nuovo album in uscita il 12 maggio.

Un brano dalle mille sfumature sonore: un mix di sonorità drum and bass e reggaeton, con l’armonia di un piano a fare da coda.

Le parole di piano song sono una dedica speciale a chi ci fa stare bene, a chi riesce a rendere le nostre insicurezze e crisi esistenziali meno spaventose.

“Ti confesso che io penso tu sia meglio di me, te lo dico senza armi, senza perdere”, canta BLUEM. Nessuna competizione, dunque, ma la bellezza di avere a fianco una persona che può aiutare e stimolare nella propria vita e crescita individuale.

Vivere il legame come un’opportunità per crescere e imparare dalle persona che ci stanno accanto, soprattutto nei momenti in cui ci si sente sopraffatti e il mondo sembra cascare addosso.

Crediti

Scritto da: Chiara Floris

Prodotto da: BLUEM, Arssalendo

Testo piano song

Forse non mi merito un posto accanto a te

Piegando una federa in silenzio penso che

Non mi fanno più paura i muri

Hai aperto gli occhi e sono scuri

Ti confesso che io penso tu sia meglio di me

Te lo dico senza armi, senza perdere

Ti confesso che io penso tu sia meglio di me

Tu sia meglio di me

Quanto pesa l’aria quando fa caldo così

Chissà cosa siamo, se siamo mai stati qui

Questo posto è come un canale

Hai aperto gli occhi e sono lame

Ti confesso che io penso tu sia meglio di me

Te lo dico senza armi, senza perdere

Ti confesso che io penso tu sia meglio di me

Tu sia meglio di me

Tu sia meglio di me

Non mi fanno più paura i muri

(Ti confesso che io penso tu sia meglio di me)

Hai aperto gli occhi e sono scuri

(Te lo dico senza armi, senza perdere)

Non mi fanno più paura i muri

(Ti confesso che io penso tu sia meglio di me

Tu sia meglio di me)

Hai aperto gli occhi e sono scuri

Bio

BLUEM è il progetto di Chiara Floris, giovane cantautrice e produttrice sarda classe 1995. Trasferitasi a Londra nel 2014 per studiare musica, inizia a scrivere e produrre i suoi brani originali.

Nel 2018 pubblica da indipendente il suo EP di esordio cantato in lingua inglese e composto da tre brani: Picolina.

Il 28 maggio 2021 esce NOTTE, il suo primo album per peermusic ITALY.

Anticipato dai singoli Lunedì, Martedì (che ha conquistato tra gli altri Radio Deejay e Rai Radio2), Mercoledi e Giovedì, il disco ha ottenuto ottimi riscontri di pubblico e critica (ne hanno scritto Corriere della Sera, Il Venerdì di Repubblica, Marieclaire, Rumore, Noisey, Billboard, Rockit e molti altri) permettendole di calcare già dal primo mini tour – organizzato da BPM concerti – palcoscenici prestigiosi come quello di Romaeuropa Festival a Roma e del Mi Manchi, Ancora (Mi Ami Fest) a Milano.

La sua Venerdì è stata inoltre inserita come traccia di chiusura nel cortometraggio realizzato per presentare la collezione SS2022 di Antonio Marras. Il 18 novembre 2021 è uscito il singolo Fiamme, mentre a gennaio 2022 BLUEM si è esibita all’ ESNS (Eurosonic Noorderslag).

Il 4 marzo 2022 esce UMMA, singolo che viene inserito nella colonna sonora della quinta stagione di SKAM ITALIA e di cui il 2 settembre escono i remix di Bawrut e Arssalendo.

Il 19 gennaio esce Adele, brano prodotto insieme a Bawrut e nato dalla contaminazione creativa con l’artista sarda Adele Marau, che diventa la soundtrack di OTHERWHERE, creazione visiva a cura di NARĒNTE: https://www.youtube.com/watch?v=7N7HsAr9Eic.

Il 23 febbraio esce il nuovo singolo angel e il 23 marzo moonlight, feat Yasmina.