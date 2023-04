Bilancio Silvi Costruzioni: Milano, Roma e Torino le più inquinate d’Italia

L’inquinamento peggiora in Italia. A fare il punto della situazione è la Silvi Costruzioni Edili (www.silvicostruzioniedili.it) che tra i clienti, oltre a committenti pubblici ed istituzionali, annovera importanti committenti privati e Fondi Immobiliari per i quali ha realizzato “strip out” e ristrutturazioni globali di particolare importanza, come quella del Centro Direzionale AGIP di Roma. Facendo riferimento alle rilevazioni di TomTom basate sui tempi medi di percorrenza nelle ore di punta in ben 389 città in 56 Paesi di 6 continenti, Silvi Costruzioni Edili ha stilato una Top-8 del traffico e dell’inquinamento in Europa. Questa vede purtroppo anche tre delle nostre città in graduatoria. Nel capoluogo lombardo ci vogliono 27 minuti e 30 secondi per percorrere 10 chilometri. Poco meno a Roma ( 25 minuti e 40 secondi) ed a Torino (25 minuti). Milano è un cantiere seriale. La Città si rinnova continuamente, aggravando però la situazione della viabilità e dell’inquinamento in un contesto urbano in cui mancano perfino gli spazi per piantumare alberi. Circostanza che nell’ambito del “Piano di forestazione urbana” ha portato Milano ad essere esclusa dall’assegnazione dei fondi del PNRR. Gianni Silvi, CEO di Silvi Costruzioni Edili, leader dal 1970 nella progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di fabbricati: «Il problema è che mentre l’Ue spinge verso mobilità ed edifici ad emissioni zero, paradossalmente aumenta il traffico nelle nostre città in un settore. Ossia quello dei trasporti. Quest’ultimo è responsabile del 30% delle emissioni totali di CO2 in Europa, mentre gli edifici ne producono un altro 36%». advertisement «Insomma da trasporti ed edifici proviene il 66% delle emissioni. Ma nelle grandi città la percentuale sale all’80%» puntualizza Silvia Silvi, General Manager di Silvi Costruzioni Edili. La classifica europea Nella Città della Madonnina, poi, la situazione del traffico è drammatica. La velocità media nell’ora di punta è di 18 chilometri all’ora. Una performance che fa conquistare il podio alla metropoli lombarda. Dopo Londra che si colloca al primo posto in Europa con un tempo medio di ben 36 minuti e 20 secondi per percorrere 10 chilometri. Al secondo posto abbiamo Dublino dove un analogo tragitto si compie in 28 minuti e 30 secondi. Nella Top-8 di Silvi Costruzioni Edili seguono poi Bucarest con 27 minuti e 20 secondi. Parigi con 26 minuti e 10 secondi. E, infine, Roma dove le ampie ZTL, i continui lavori ed un Gran Raccordo Anulare sovraffollatissimo portano a 25 minuti e 40 secondi il tempo necessario per percorrere i consueti 10 chilometri di riferimento. Chiudono poi la classifica Bruxelles (25 minuti e 30 secondi). Infine Torino (25 minuti), che è ottava in Europa ma che è anche la quindicesima città più trafficata al mondo secondo il TomTom Traffic Index. In prossimità del 7 aprile 2023, quando ricorrerà la Giornata Mondiale della Salute (World Health Day) che —istituita nel 1948 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)— quest’anno celebra il 75° anniversario della sua fondazione, gli analisti di Silvi Costruzioni Edili puntano quindi il dito contro traffico e contro inquinamento urbano che dipende anche dalla vetustà dei nostri edifici e che ad oggi —a causa di tumori ai polmoni, malattie cardiache ed ictus— uccide a livello globale 26 persone ogni minuto. Le stime La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità stima in oltre 13 milioni i decessi annui dovuti a cause ambientali che incidono direttamente sulla salute. La previsione invece è di 45 milioni di morti da qui ai prossimi 30 anni. Un numero che potrebbe salire a 100 milioni a considerare anche gli effetti indiretti legati all’aumento delle temperature, alle ondate di calore, agli incendi, alle alluvioni ed alle altre conseguenze dei gas ad effetto serra. Un milione di tonnellate di emissioni hanno un «costo di mortalità» pari a ben 240 persone. A produrle bastano le emissioni annuali di 220 mila automobili oppure quelle di 35 aerei di linea. «Fatto è che nel mondo 9 persone su 10 respirano aria inquinata. 3,6 miliardi di persone non hanno accesso a servizi igienici sicuri ed altri 2 miliardi non dispongono di acqua potabile» aggiunge Silvia Silvi. Come uscirne? «Basta accelerare sui nuovi sistemi automatizzati di gestione del traffico basati su soluzioni di Intelligenza Artificiale e —per quello che riguarda più da vicino il nostro settore— sugli edifici intelligenti» risponde Gianni Silvi, riferendosi in particolare alle tecnologie smart per costruire di fatto «edifici smart» in grado di ridurre gli sprechi e le emissioni. «Di fatto, l’edilizia sta implementando prodotti e processi sempre più efficienti, riuscendo a coniugare le innovazioni tecnico-scientifiche con l’utilizzo di risorse naturali. E arrivando inoltre così a ridurre i consumi energetici e l’inquinamento e ad aumentare il benessere. Come nel caso delle finestre in grado di svegliarci dolcemente autoregolando la loro opacità attraverso l’utilizzo di materiali cromogenici che mutano le loro caratteristiche ottiche in base alle condizioni climatiche esterne ed in funzione delle specifiche esigenze del sistema-edificio. Tant’è che già ad oggi esistono finestre che si autoriscaldano, che regolano la luce ed il calore e che riescono perfino a “catturare” la CO2» conclude il CEO di Silvi Costruzioni Edili. L’AZIENDA Silvi Costruzioni Edili dal 1970 è leader a Roma e nel Lazio nella progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di immobili. Operando sia con committenti pubblici ed istituzionali che con fondi immobiliari privati, l’azienda ha maturato un importante bagaglio tecnologico e di esperienza che assicura la realizzazione dei lavori con assoluta competenza e professionalità. L’azienda è inoltre in possesso delle certificazioni SOA sia per le opere civili che per i lavori su beni sottoposti a tutela delle Belle Arti. Per conto del fondo proprietario, la Silvi Costruzioni ha realizzato nella Capitale lo “strip out”. Nonchè la ristrutturazione integrale nella sede della Direzione Generale ANAS di Via Panciani e della sede di Accenture in Piazzale dell’Industria. Tra i suoi clienti anche molti big player del settore della moda, avendo la società edile realizzato ristrutturazioni di importanti immobili commerciali, dai megastore Benetton a Piazza di Spagna e alla Stazione Termini agli showroom di Jimmy Choo, Gucci e Dolce & Gabbana in Via Condotti. Per il Gruppo WPP, è la più grande società di investimenti media al mondo. Silvi Costruzioni Edili ha realizzato la prestigiosa sede-campus di Roma in Via dei Magazzini Generali. E poi ancora la società si è specializzata nel recupero e risanamento conservativo di edifici storici, come lo splendido Hotel Eden in Via Ludovisi, nel cuore della Dolce Vita romana. La Silvi Costruzioni Edili è inoltre in grado di offrire ai propri clienti la realizzazione “chiavi in mano” di edifici residenziali, commerciali ed industriali. Ed è una delle pochissime imprese del settore che opera prevalentemente con mano d’opera alle proprie dipendenze. Infatti, ritiene che il raggiungimento degli elevati standard di qualità che la caratterizzano, non possano non transitare attraverso l’impiego di maestranze di grande esperienza. La flessibilità dell’organizzazione aziendale, unita alle disponibilità di attrezzature e mezzi propri, permettono alla committenza di ottenere lavori personalizzati nel rispetto dei tempi e dei budget economici concordati, con una particolare attenzione ai particolari estetici ed alle nuove esigenze eco-ambientali. (www.silvicostruzioniedili.it) Per restare sempre aggiornato su ciò che accade intorno a te clicca qui