Baby and Family: Alla scoperta della natura lungo i percorsi Cai Family

“Il contatto con la natura svolto attraverso l’attività motoria è un’esperienza completa. Attiva tutti i cinque sensi” lo spiegano gli organizzatori. Continuano:” I nostri percorsi Cai Family rappresentano un’opportunità per ‘liberare’ il bambino. Ma anche per crescere come famiglia e come individui. L’obiettivo del progetto è quello di rafforzare i legami familiari promuovendo per i bambini esperienze di apprendimento in natura, insieme ai loro genitori”. I tre sentieri possono essere percorsi dalle famiglie anche in autonomia, senza la guida ambientale CAI. Sulla piattaforma www.babyandfamily.it sono presenti geolocalizzazioni, foto, descrizioni e dettagli sul percorso.

Per partecipare alle escursioni è necessario iscriversi, contattando il numero 320 72 35 572. Bisogna versare una quota per l’assicurazione giornaliera CAI di 8 euro. Il contributo per il kit family è invece di 10 euro. Tale somma servirà per sostenere la realizzazione dei progetti 2023 – 2024 della rete Baby and Family. Le richieste di adesione per domenica 23 aprile dovranno arrivare entro le ore 18 di venerdì 21 aprile.

