Automobilismo – Per la scuderia Ro racing non poche soddisfazioni nel week end

La scuderia RO racing, con Sergio Farris e Giuseppe Pirisinu, sale sul secondo gradino del podio al Rally della Costa Smeralda, gara valida per il Campionato italiano rally auto storiche. Al Rally Regione Piemonte, valido per il Campionato italiano assoluto rally, buon esordio nella massima serie nazionale per Angelo Lombardo e Roberto Consiglio. Ottimo risultato corale per gli alfieri del sodalizio della Terra di Trinacria allo slalom di Sant’Angelo Muxaro, gara d’apertura del Campionato italiano di specialità.

Quello appena trascorso è stato un fine settimana ricco di risultati per gli alfieri della scuderia RO racing. I portacolori della scuderia siciliana hanno piazzato le loro vetture in posizioni rilevanti della classifica in tutte le gare dove hanno marcato cartellino di presenza.

Al Rally Costa Smeralda, valido quale seconda prova del Campionato italiano rally auto storiche, Sergio Farris e Giuseppe Pirisinu hanno condotto la loro Porsche 911 RSR del Quarto Raggruppamento, seguita dal preparatore Guagliardo, sul secondo gradino del podio della classifica generale. I due sardi hanno sempre occupato con fermezza la piazza d’onore staccando il resto dei contendenti.

advertisement

Per i due è giunto anche il successo nel proprio raggruppamento. Natale Mannino e Giacomo Giannone, vincitori della scorsa edizione della manifestazione nuragica, al via con una Porsche 911 Carrera del Terzo Raggruppamento, affidata alle cure del preparatore Guagliardo, hanno dovuto contare sull’aiuto e sulla professionalità dei meccanici della loro squadra, che sono riusciti in tempo record a sostituire il cambio della loro vettura della Casa di Stoccarda. Purtroppo i due siciliani, penalizzati in classifica da un pesante ritardo, non sono riusciti ad andare oltre il quarto posto di Raggruppamento.

Nella Terra dei Savoia, al Rally Regione Piemonte, Angelo Lombardo e Roberto Consiglio, hanno condotto la loro Skoda Fabia Evo all’ottavo posto della classifica del Campionato italiano assoluto rally produzione. Strepitosa è stata invece la rimonta del giovane talento Andrea Piccardo e di Federica Botta che, dopo essere incappati in un testacoda nelle prima speciale della gara, sono riusciti, a bordo della loro Peugeot 208 della classe Rally4/R2B, seguita dalla Prt, a risalire fino al quarto posto della classifica di categoria nella gara valida per la Coppa rally di zona.

In Sicilia, in provincia di Agrigento, all’ottava edizione dello Slalom di Sant’Angelo Muxaro, valido per il Campionato italiano di specialità, tanti sono stati i rappresentanti della scuderia che si sono resi protagonisti in gara.

Lorenzo Bonavires ha condotto la sua Renault Clio Rs Racing S. Plus 2000 al secondo posto di classe. Sabatino Pagnozzi, con la sua Renault Clio RS N 2000, è giunto al secondo posto di classe. Giuseppe Di Miceli, con la sua MG Rover ZR A 1400, è salito sul terzo gradino del podio di classe. Yuri Floriani ha spinto la sua Peugeot 106 N 1400 fino al terzo posto di classe. Ivan Brusca con la sua Peugeot 106 A 1600 è salito sul secondo gradino del podio di classe.

Antonino Bellitti, con la sua Peugeot 106 N 1400, ha primeggiato nella sua classe. Giuseppe Montana, con la sua Citroen Saxo A 1600, ha concluso sul terzo gradino del podio di classe. Piercalogero La Bella, con una Peugeot 106 Racing S. Plus 140, ha vinto la classe. Mario Radici, con una Renault Clio Williams N 2000, ha vinto la sua categoria. Calogero Bellavia, con una Peugeot 106 Racing S 1600, si è imposto nella sua classe.

Giuseppe Cacciatore, con una Renault Clio Rs Racing Start Plus 2000, ha colto il successo di classe. Francesco Carmelo Pirri, su una Fiat 127 Gruppo S. S3, si è imposto nella sua classe. Antonino Di Matteo, con la sua Formula Gloria C8, ha concluso al settimo posto della generale e si è imposto nella sua classe. Antonio Truscello ha concluso, con la sua Peugeot 106 N 1600, al sesto posto di classe.

Rosario Montalbano ha condotto la sua Formula Gloria C5 ad un passo dal podio di classe. Angelica Giamboi, con la sua Fiat X19 S5, ha vinto la classe e si è imposta nella classifica riservata alle dame. Alfredo Giamboi con la sua Fiat X19 ha vinto il Gruppo Speciale, la classe S6 ed ha concluso al decimo posto della classifica generale. Salvatore Catanzaro, con una Citroen Saxo A 1600, ha concluso al quarto posto di classe e Jessica Miuccio, su una Renault Twingo A 1600, ha completato il podio della categoria riservata alle donne.

Per restare sempre aggiornato su ciò che accade intorno a te clicca qui