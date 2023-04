Automobilismo – Nella Top Ten i piloti della scuderia RO racing alla Alghero Scala Piccada, prima gara del Civm

Prestazione campale per i piloti della scuderia RO racing alla Alghero – Scala Piccada, prima uscita stagionale del Campionato italiano velocità della montagna. In Sardegna il foggiano Lucio Peruggini e il sardo Sergio Farris, sono entrati nella Top Ten della manifestazione che ha aperto la massima serie nazionale riservata alla velocità in salita. Nei rally buon risultato per Andrea Piccardo e Martina Fresolone al Trofeo Maremma, seconda prova della Coppa rally di sesta zona.

E’ iniziato in maniera egregia per i colori della scuderia Ro racing il Campionato italiano velocità della montagna. Nel fine settimana appena trascorso, in Sardegna, alla Alghero – Scala Piccada, gara d’apertura della massima serie nazionale riservata alla velocità in salita, sono giunti per i portacolori del sodalizio siciliano risultati eccellenti. In Terra Nuragica l’isolano Sergio Farris ha condotto la sua Wolf al quinto posto della classifica generale e alla vittoria di classe. Per Farris, dopo la parentesi con la salite, torneranno gli impegni nel Campionato europeo rally autostoriche. Ad Alghero da incorniciare è stata la gara di Lucio Peruggini.

Il pilota foggiano ha interpretato in maniera magistrale le insidie della manifestazione sarda. Inoltre, ha condotto con audacia la Ferrari 488 Challenge Evo al successo nella categoria Gran Turismo. La prestazione dell’architetto volante è valsa anche la nona piazza nella classifica generale.

Nei rally, al Trofeo Maremma, valido per la Coppa rally di sesta zona, il giovane Andrea Piccardo, in coppia con Martina Fresolone, nella difficile classe Rally4/R2B, ha condotto la sua Peugeot 208 a un passo dal podio di categoria.

Sfortunata l’esperienza in pista, al Circuito di Vallelunga, nella One Cup Series per Rosario Montalbano, costretto al ritiro da problemi alla gestione elettronica della sua Bmw Serie 1.

