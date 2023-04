Attentato al sindaco di Mogoro, solidarietà dei Deputati Giagoni (Lega) e Pittalis (FI): “Ferma condanna per un atto gravissimo e indegno”

Roma, 4 aprile 2023- Solidarietà al Sindaco di Mogoro è stata espressa dai deputati sardi Dario Giagoni e Pietro Pittalis; rispettivamente eletti tra le file della Lega e di Forza Italia.

“Desideriamo esprimere la nostra totale vicinanza al primo cittadino di Mogoro, Donato Dau, per l’incendio avvenuto ai danni della sua autovettura.

Se l’evento dovesse rivelarsi di origine dolosa, come evidenziato dalle prime considerazioni, è chiaro che ci troveremmo di fronte ad un gesto vile, criminoso e inaccettabile; l’ennesimo ai danni di un amministratore locale in Sardegna!

La Sardegna è, purtroppo, – affermano i Deputati – tra le regioni più colpite dal fenomeno delle minacce agli amministratori locali; per questo occorre investire sempre di più in termini di prevenzione e sicurezza, a tutela della vita e della serenità, anche familiare, di chi quotidianamente lavora per il bene della propria comunità; affinché tali episodi non si abbiano a ripetere.

Ci auguriamo che gli autori di questo vile gesto possano essere presto individuati e assicurati alle forze dell’ordine e possano pagare severamente per quanto fatto.

Dal canto nostro, in qualità di parlamentari, ribadiamo il nostro totale impegno anche sul fronte del potenziamento del personale delle forze dell’ordine affinché esse siano messe nelle migliori condizioni di svolgere al meglio il loro prezioso lavoro di difesa dei cittadini.”

