AteneiKa DeKa: sabato 22 aprile tutti in campo al CUS Cagliari



Un pomeriggio di sport per studentesse e studenti dell’Ateneo cagliaritano in pieno stile “AteneiKa”, il festival di sport, musica e aggregazione che inizierà giovedì 1 giugno

Sabato 22 aprile, a partire dalle ore 16, la Cittadella Sportiva “Sa Duchessa” ospiterà “AteneiKa Deka”. Un pomeriggio di sport – che vedrà protagoniste le studentesse e gli studenti dell’Università di Cagliari – tutto da vivere in pieno stile “ AteneiKa ”, il festival di sport, musica e aggregazione, che inizierà giovedì 1 giugno al CUS Cagliari.

DeKa è una sfida a squadre composta da nove stazioni individuali e una di gruppo . A conquistare la gara sarà la squadra che riuscirà a concludere il percorso nel minor tempo possibile usufruendo dei punti extra dati dall’ultima prova: il tiro alla fune. Queste le dieci prove : la ruota; il lancio; pull up, la corsa, squat, piegamenti, burpees, over head press , farmer’s walk, tiro alla fune . Le squadre saranno composte da un minimo sette e massimo dieci componenti.

All’evento sportivo – oltre alle studentesse e agli studenti – parteciperanno i laureati dell’Università degli Studi di Cagliari, i dottorandi e gli specializzandi, gli iscritti ai master universitari, i docenti e il personale tecnico amministrativo dell’Ateneo. Le gare si concluderanno prima della serata musicale ad ingresso gratuito.

Ateneica

Cresce l’attesa per l’evento che darà il via all’estate cagliaritana: da g iovedì 1 giugno a domenica 11 giugno, il CUS Cagliari sarà la casa di AteneiKa, il festival di sport, musica e aggregazione, giunto alla nona edizione . Nell’edizione 2022, il festival ha registrato oltre 105mila presenze con oltre 1400 sportivi tra studentesse e studenti, docenti e personale dell’Ateneo e 100 volontari. Sul palco si sono alternati venti artisti tra i più interessanti del panorama musicale.

Gli atleti che parteciperanno ai giochi universitari di giugno rappresenteranno le sei facoltà dell’ateneo cagliaritano. Ovvero Biologia e Farmacia; Ingegneria e Architettura; Medicina e Chirurgia; Scienze; Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche; Studi Umanistici. In palio, la conquista del Medagliere che decreterà quale facoltà avrà vinto più medaglie nelle varie discipline sportive. Nei giorni scorsi sono stati annunciati i primi tre artisti del festival. Ossia La Sad , progetto formato da Theø, Plant e Fiks, saliranno sul palco di “Sa Duchessa” venerdì 9 giugno 2023.

La storia

AteneiKa, sport, music and you, nasce nel 2013. I numeri delle presenze sono stati in costante crescita: dalle 7.500 della prima edizione agli oltre 105mila accessi del 2022. Oltre ai numeri, la rassegna offre un momento di formazione, di crescita e la creazione di un nuovo network a tutti i volontari coinvolti nell’organizzazione dell’evento. Un festival musicale eterogeneo, gratuito e partecipato grazie alla presenza del mondo universitario, formato da studenti, docenti e personale tecnico amministrativo, degli atleti e dei cittadini che hanno dato all’evento solidità ed energia positiva. Inoltre, tra il 2020 e il 2021, AteneiKa ha saputo riadattarsi con il progetto “AteneiKa Village”. Ossia un villaggio aperto, una piazza a disposizione della comunità del quartiere e della popolazione universitaria.