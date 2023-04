Aspettando l’Isola dei Famosi Selen diventa influencer

In attesa di una chiamata dall’Honduras (è tra le “riserve” del reality) l’ex sexy-star si lancia sui social. E firma il suo primo contratto

In attesa di una chiamata dall‘Isola dei Famosi (“nei giorni scorsi, intanto, sono andata a rinnovare il passaporto…”), Luce Caponegro – in arte Selen – è diventata influencer.

“Ho sempre snobbato le potenzialità della rete – dice –

ma, dopo tante richieste, ho deciso di cedere anch’io al richiamo dei social e di cominciare una nuova attività.

Malgrado sia negata per le nuove tecnologie, nelle mie pagine Facebook ed Instagram mi sono ritrovata centinaia di migliaia di follower; così ho deciso di mettermi in gioco anch’io”.

E le richieste sono subito arrivate numerose, tanto che Luce nei giorni scorsi ha firmato il suo primo contratto da influencer con la sede cesenate dell’Istituto Giglio, centro di riferimento in Romagna per il benessere dei capelli:

“Sono anni che mi occupo di tricologia – spiega Luce – e, dopo aver conosciuto Alessandro Cappelletti, mi sono subito resa conto che assieme avremmo potuto creare qualcosa di interessante. Per questo ho accettato di buon grado la sua proposta, diventando per un anno brand-ambassador del suo marchio”.

Selen attende trepidante una chiamata dall’Honduras

Intanto, Selen attende trepidante una chiamata dall’Honduras dopo che il suo provino con Celeste Laudisio (l’uomo dei casting a cui spetta l’ultima parola) l’ha relegata tra le “riserve” del reality.

In pratica, l’ex sexy-star ravennate aspetterà in panchina una chiamata da Caos Cochinos nel caso in cui ci fossero defezioni nel corso del programma.

Un’eventualità tutt’altro che remota visto che, per la durezza dell’esperienza, già nelle precedenti sedici edizioni sono state diversi gli abbandoni nelle prime settimane (solo lo scorso anno diedero forfait Edoardo Tavassi, Marco Cucolo, Roger Balduino, Licia Nunez, Franco “Blind” Popi Rujan, Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni, Jeremias Rodriguez, Jovana Djordjevic e Patrizia Bonetti).

Inoltre, c’è sempre l’incognita squalifiche (lo scorso anno toccò al batterista dei Cugini di Campagna Silvano Michetti).