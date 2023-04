Asl Sassari: potenziata la specialistica ambulatoriale

Asl Sassari: finalmente viene potenziata la specialistica ambulatoriale nei paesi della provincia, Ittiri e Bonorva.

A Sassari, il 01 aprile 2023, la Asl di Sassari potenzia la specialistica ambulatoriale nei poliambulatori di Bonorva e Ittiri.

Il Distretto socio sanitario di Alghero comunica, informa, che da lunedì 3 aprile riprendono le visite di specialistica ambulatoriale di Urologia, dando anche un indicazione con la seguente programmazione :

Poliambulatorio di Ittiri: il lunedì dalle 08.00 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 16.30

Poliambulatorio di Bonorva: il giovedì dalle 09.00 alle 13.00.

Per poter Prenotare prestazioni tramite il CUP ci sono tre possibilità:

– recandosi fisicamente nei vari sportelli del territorio

– chiamando da telefono fisso, chiamando il numero 1533 (dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle 18.00)

– chiamando da telefono cellulare, chiamando il numero 070.27.64.24 (dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle 18.00)

Oppure è possibile anche attraverso il CUP WEB, che consiste nell’essere il sistema online di prenotazione ma anche di pagamento che riguarda le prestazioni ambulatoriali specialistiche della Regione Autonoma della Sardegna, Ma ciò lo si può fare solo ed esclusivamente se si è in possesso di una ricetta medica Rossa o Dematerializzata. In mancanza di essa bisogna seguire le pratiche precedentemente indicate.

https://cupweb.sardegnasalute.it/

