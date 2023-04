Asl Sassari: convegno sull’impatto dei determinanti socioeconomici sulla salute

E’ il titolo del convegno organizzato dalla Asl di Sassari e in programma venerdì 21 aprile 2023 a Borutta, nel Monastero di San Pietro di Sorres.

I Determinanti della salute sono quei fattori che influenzano e determinano la salute e il benessere degli Individui, della Comunità e della Popolazione.

I comportamenti personali e gli stili di vita, i fattori sociali vantaggiosi o svantaggiosi; ma anche le condizioni di vita e di lavoro, l’accesso ai servizi sanitari; infine le condizioni generali socio-economiche, culturali e ambientali:

in un ottica di programmazione sanitaria, l’analisi di questi fattori diventa, dunque, fondamentale per individuare il bisogno di salute delle persone e programmare servizi sostenibili e accessibili; finalizzati a perseguire principi di universalità, uguaglianza ed equità, previsti sin dalla legge n. 833/78; fino alle recenti novità normative declinate a livello nazionale, regionale e locale (come l’Atto Aziendale della Asl di Sassari).