ASL 3 Nuoro, carenza di medici di famiglia: istituzione degli ASCoT

Il progetto pilota è mirato a garantire l’assistenza sanitaria di base a tutti i cittadini della provincia che ne sono rimasti privi. Nove le sedi individuate. I medici interessati a fare domanda avranno tempo fino a giovedì 27 aprile

La ASL n. 3 di Nuoro ha pubblicato un bando per rispondere alla carenza di medici di medicina generale che prevede l’istituzione degli Ambulatori straordinari di comunità territoriali (ASCoT), volti a garantire l’assistenza sanitaria di base a tutti i cittadini della provincia di Nuoro che ne sono rimasti privi a seguito del pensionamento o del trasferimento del proprio medico curante (attualmente risultano carenti 24 sedi di assistenza primaria).

Gli ASCoT non sono sostitutivi, ma integrativi dei servizi di assistenza primaria già esistenti. Saranno aperti in tutti gli ambiti territoriali in cui si registra una carenza di medici di famiglia. Vi potranno accedere esclusivamente i pazienti che sono privi di tale figura professionale.

A presidiarli saranno i medici di medicina generale e i medici di continuità assistenziale (guardia medica) che aderiranno al progetto su base volontaria, attraverso la partecipazione al bando pubblicato – a partire da oggi, giovedì 20 aprile – sul sito della AL n. 3 Nuoro.

In subordine, potranno operarvi anche i medici dipendenti del servizio sanitario e, se questi non dovessero essere sufficienti, tutti quelli iscritti all’albo professionale.

Gli ambulatori saranno situati in locali già attrezzati nei comuni attualmente privi della presenza di un medico di base.

Il servizio deve essere garantito nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, nel turno diurno 8.30-13.30.

Tale progetto cesserà di operare non appena dovessero sussistere le condizioni di copertura sanitaria completa della popolazione, accettazione di incarichi provvisori o di titolarità da parte di medici di assistenza primaria.

ASCoT: sedi e prestazioni erogate

Le sedi individuate per gli ambulatori sono: Bitti, Oliena, Olzai-Ottana, Orotelli, Sarule, Fonni, Orgosolo, Dualchi e Noragugume.

Il servizio erogherà tutte le prestazioni che vengono di consueto effettuate dai medici di famiglia: prescrizioni mediche, visite, visite urgenti, rinnovo di specifici piani terapeutici, raccolta di fabbisogno domiciliare (inserimento in ADI, attività domiciliari programmate, prestazioni integrative programmate), certificati di malattia.

Bando e format della domanda sul sito https://www.asl3nuoro.it, nella sezione “Albo Pretorio” (Comunicazioni, Avvisi e Manifestazioni di interesse).

