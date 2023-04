Arriva la stangata di Pasqua

Arriva la stangata di Pasqua: 480 Euro In Più A Famiglia, A Lanciare L’Allarme È Il Portale Vamonos-Vacanze.It Che Però Continua Ad Offrire Vacanze “Top” A Prezzi Da Low-Cost, Anche A Rate.

«Abbiamo deciso di continuare a proporre le nostre vacanze-esperienza senza rincari, riducendo i nostri margini ed applicando anche degli sconti.

Per chi rateizza il pagamento con Scalapay» spiegano i responsabili di Vamonos Vacanze. Arriva la stangata di Pasqua:

Aumentano i prezzi degli alberghi e degli aerei, salgono le imposte di soggiorno ed a breve ci saranno rialzi anche per le tasse di sbarco in molte delle nostre isole, tra cui Ponza e Ventotene.

A snocciolare i dati è Vamonos Vacanze (www.vamonos-vacanze.it), il tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo.

Che ha commissionato un approfondimento all’Istituto di Ricerca IRCM (www.ircm-ricerca.com).

Tra crisi energetica ed inflazione, i costi delle vacanze non sono più quelli dell’anno scorso.

La maggior parte delle strutture ricettive ha rivisto al rialzo (+28% in media) il costo delle camere ed anche i voli aerei sono aumentati mediamente del 7,5%.

Il caro-vacanze comincia con i viaggi di Pasqua: per una famiglia serviranno mediamente 480 euro in più.

Ma a far aumentare i prezzi è anche la legge della domanda e dell’offerta, perché quest’anno è boom dei viaggi pasquali con oltre 12 milioni di italiani in viaggio.

Prevedono gli analisti del tour operator.

«Chi sta prenotando per Pasqua già sta vivendo questa situazione, ma l’estate si profila anche peggio.

Noi abbiamo però deciso di continuare a proporre le nostre vacanze-esperienza senza rincari.

Riducendo i nostri margini ed applicando anche degli sconti per chi rateizza il pagamento con Scalapay» sottolineano i responsabili di Vamonos-Vacanze.it.

Per mantenere i prezzi il tour operator ha preso la risoluzione di acquistare pacchetti ancora più numerosi per avere così un maggiore potere contrattuale.

Ed ottenere tariffe agevolate rispetto al singolo viaggiatore che voglia invece muoversi in maniera indipendente.

Quali sono le mete pasquali più gettonate?

La top-12 di Vamonos-Vacanze.it include Sharm El Sheikh (11,5%), Costiera Amalfitana (11,2%), Barcellona (10,2%), Amsterdam (9,8%), Lago di Garda (9,5%).

Dubai/Abu Dabi (8,3%), Canarie (8,2%), Giordania (5,5%), Miami (4,2%), Bahamas (4,2%), Capo Verde (3,8%) e Cuba (3,3%).

Certo poi la scelta è anche una questione di budget.

Su Vamonos-Vacanze.it si parte ad esempio dai 359 euro per la Pasqua a Sorrento (dall’8 al 10 aprile), dai 459 euro per la Pasqua sul Lago di Garda (dal 7 al 10 aprile).

E dai 699 euro per la Pasqua a Barcellona (dal 7 al 10 aprile) per arrivare ai 2.599 euro per la Pasqua in tour a Cuba (dal 7 al 16 aprile).

Ed in mezzo a tante splendide occasioni vi è anche la Pasqua sul Mar Rosso a Sharm El Sheikh che su Vamonos-Vacanze.it.

Si può acquistare all’imbattibile prezzo di 1.199 euro (dall’8 al 15 aprile) e la Pasqua a Capo Verde (anche in camera singola senza costi supplementari).

All’incredibile prezzo di 1.398 euro per 7 notti (anche in questo caso dall’8 al 15 aprile).

Con Vamonos-Vacanze.it si può infatti partire anche da soli a prezzi insuperabili. Ogni viaggio è organizzato per fasce di età e ci si ritrova con persone affini.

Che hanno voglia di esplorare, conoscere, divertirsi e fare nuove amicizie, accompagnati sempre da un «group leader», il collante tra i membri di ogni gruppo.

«Parte con noi chi è aperto a fare nuove conoscenze ed abbia voglia di raccontarsi e di ascoltare.

Di uscire fuori dalla sua comfort zone e farsi invece travolgere da una valanga di emozioni e sensazioni nuove» concludono gli ideatori di Vamonos-Vacanze.it.

