Appalti pubblici tra PNRR e nuovo Codice – Un tema centrale per le Pubbliche Amministrazioni e per tutti i professionisti che si occupano di opere pubbliche. La disciplina degli appalti pubblici alla luce del nuovo Codice è il titolo del ciclo di tredici seminari organizzati dalla Scuola di Formazione dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari. In collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Cagliari. Obiettivo primario è quello di facilitare l’aggiornamento e il confronto tra PA e mondo delle professioni in modo da agevolare l’iter di realizzazione delle Opere Pubbliche.

“Ci troviamo in un momento storico molto particolare nel quale, per una volta, il problema non è reperire le risorse per le opere pubbliche ma spendere i fondi che arrivano dall’Europa e non solo, in modo rapido ma trasparente, rispettoso delle norme e oculato. Spiega il presidente della scuola di Formazione OIC Angelo Loggia. L’arrivo del nuovo Codice Appalti deve rappresentare un’opportunità, e come istituto di formazione di settore abbiamo il compito di essere in prima linea nel fornire gli strumenti giusti a tutti i tecnici dentro e fuori l’amministrazione“.

Per questo la Scuola di Formazione OIC ha deciso di promuovere per i prossimi mesi, un ciclo di tredici incontri di approfondimento. Ciascuno incentrato su un differente aspetto e impreziosito dalla partecipazione di figure di spicco ed esperti di settore.

Il primo seminario, dal titolo “Focus generale sul Nuovo Codice degli appalti pubblici“, è previsto per domani 26 aprile dalle 9.30 alle 13.30 in modalità webinar e darà diritto a 4 crediti formativi professionali validi per i professionisti tecnici.

Durante l’evento, saranno approfondite le scelte di fondo della Legge delega n. 78/2022 e i vincoli del PNRR in tema di appalti pubblici. Il rapporto tra la delega e le principali novità legislative introdotte nel biennio 2020-2021. Nonché l’iter della delega e i tempi del suo esercizio.

Saranno inoltre analizzati i contenuti della riforma con riferimento a: affidamenti sotto soglia, qualificazione, criteri di aggiudicazione, procedure di scelta, anomalia delle offerte. Ma anche a cause di esclusione, Linee Guida ANAC. Senza dimenticare gli allegati al nuovo Codice e le tempistiche di entrata in vigore e piena efficacia del nuovo Codice.

Il principale relatore dell’incontro sarà l’avvocato Alessio Ubaldi, introdotto dal Presidente della Scuola di Formazione OIC Angelo Loggia.

La serie di seminari di specializzazione in appalti pubblici rappresenta un’importante occasione di formazione. Anche di aggiornamento per tutti gli operatori del settore e per tutti coloro che desiderano approfondire le tematiche relative agli appalti pubblici.

Alcuni incontri si terranno in modalità webinar, altri in presenza. Per maggiori informazioni e per l’iscrizione (obbligatoria) è possibile consultare il sito web formazioneoic.it. Oppure contattare la segreteria via mail info@formazioneoic.it o al numero 0702041417.

