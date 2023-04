“And Just like that” torna a giugno con la seconda stagione

È uscito ieri il trailer della seconda stagione di “And Just like that”, il nuovo capitolo di Sex and the city targato Hbo Max, in arrivo a giugno anche in Italia.

Continuano, dunque, le vicende di Carrie e del suo gruppo di amiche più strette, Miranda e Charlotte; ritornano i nuovi personaggi introdotti nella prima stagione e si prevedono grosse novità in arrivo.

advertisement

“And Just like that”: come finisce la prima stagione

La prima stagione della serie si conclude con Carrie che sparge le ceneri di Big nella Senna a Parigi; scrive all’amica Samantha che accetta, finalmente, di incontrarla a Londra (anche se a noi spettatori non è concesso godere di questo incontro, dato che l’attrice Kim Cattrall, che interpreta Samantha, non ha accettato di far parte del cast); il podcast di Carrie si rivela un grande successo.

Nella scena finale dell’ultimo episodio Carrie e Franklyn, suo collega nel podcast, si baciano appassionatamente, lasciando gli spettatori con un enorme punto interrogativo.

Come andranno a finire le vicende amorose della protagonista?

Miranda, invece, decide di rifiutare un prestigioso stage e terminare il semestre del Master sui Diritti Umani a distanza per raggiungere Che a Los Angeles, dove le hanno proposto un pilot televisivo; nel frattempo la professoressa Nya attraversa una profonda crisi matrimoniale; Charlotte, invece, avrà il suo Bat Mitzvah.

Il trailer della seconda stagione

Nel trailer della seconda stagione di “And Just like that” continuano le vicende del famoso gruppo di amiche, ora alle prese con impegni lavorativi, nuovi amori, figli da crescere.

Carrie, dopo la morte di Big, si è lasciata andare ad un bacio appassionato con il collega del podcast Franklyn ma, nel trailer, precisa che “si tratta solo di sesso”.

Infatti, poco dopo, vediamo un inaspettato e romantico ritorno in scena: Aidan!

Charlotte, invece, è alle prese con le figlie adolescenti: nel trailer, infatti, la figlia Lily confessa ai genitori di voler perdere la verginità, lasciando sbigottiti Charlotte ed Harry; mentre l’altra figlia, Rose, nella prima stagione ha confessato di non sentirsi una ragazza.

Nel trailer si vede, inoltre, Miranda che accenna ad un “passo importante per lei e Che”; il matrimonio con Steve è, dunque, davvero finito?

Di cosa parlerà la seconda stagione?

La seconda stagione di “And Just like that” segue le vite di Carrie, Miranda e Charlotte.

Carrie dovrà fare i conti con la morte di Big, il suo grande amore, e con il ritorno della sua ex fiamma Aidan (John Corbett). Nel trailer, infatti, Carrie afferma:

“Ho realizzato che alcune cose stanno meglio nel passato. Ma forse non tutte”!

Un incontro che promette una buona dose di romanticismo. Tutti sanno che Aidan è quello giusto sulla carta, ma è davvero l’uomo adatto per Carrie?

Miranda, invece, è alle prese con la separazione dal suo compagno storico Steve e con la neo nata storia con Che; Charlotte cerca di approfondire il mondo della comunità trans, dopo che sua figlia dodicenne Rose ammette, già nella prima serie, di non sentirsi una ragazza.

Il cast

Nella prima stagione di And Just like that sono stati introdotti nuovi personaggi, un po’ per colmare l’assenza di Samantha e un po’ per cercare di rendere la narrazione maggiormente inclusiva.

Nella seconda stagione li ritroviamo tutti:

Sara Ramirez interpreta Che Diaz, personaggio non binario, stand up comedian e podcaster collega di Carrie; Sarita Choudhury interpreta Seema Patel, ormai stretta confidente di Carrie; Nicole Ari Parker veste i panni di Lisa Todd Wexley, vicina di casa e amica cool di Charlotte; e Karen Pittman sarà sempre Nya Wallace, professoressa al college, dove incontra e conosce Miranda, che studia per ottenere un Master in Diritti Umani.

Nuovi protagonisti si uniscono, però, al cast: Tony Danza interpreterà, infatti, il padre di Che e il famoso cantante Sam Smith ha svelato, a febbraio, di essere presente sul set: che ruolo potrebbe interpretare?

La nuova stagione di “And Just like that” sarà disponibile a giugno anche in Italia su Sky e NowTv.

Elena Elisa Campanella