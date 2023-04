Polizia di Stato di Cagliari: all’esame della patente con “suggeritore” esterno. Scoperto e denunciato dalla Polizia di Stato.

Nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue

Nel corso di uno specifico servizio svolto nella mattinata di ieri presso la locale Motorizzazione Civile, la Sezione Criminalità Diffusa di questa Squadra Mobile ha deferito in stato di libertà una persona di origine bengalese residente a Cagliari, di anni 26; per aver tentato di superare la prova a quiz per il conseguimento della patente di guida cat. B, con l’utilizzo fraudolento di dispositivi tecnici; che consentivano di comunicare all’esterno con delle persone che suggerivano le risposte.

E’ il sesto episodio accaduto a Cagliari e scoperto dalla Squadra Mobile.