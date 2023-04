Venerdì 28 aprile, presso la parrocchia di San Pietro Pascasio di Quartucciu (via Tabarca 1), è previsto un incontro sul fine vita promosso dall’Ufficio di Pastorale della Salute volto a ricordare il “valore inestimabile insito in ciascuna persona”. Il convegno avrà inizio alle 17.00

Proseguono gli appuntamenti dedicati al tema del fine vita promossi dall’Ufficio Pastorale della Salute della Diocesi di Cagliari. “Alla sera della vita” è il titolo scelto per il convegno che avrà luogo venerdì 28 aprile, a partire dalle 17.00, presso la parrocchia San Pietro Pascasio di Quartucciu (via Tabarca 1).

L’incontro sarà moderato dal giornalista Andrea Pala. Interverranno, in qualità di relatori, la genetista Sabrina Giglio, lo specialista in oncologia medica, cure palliative e terapia del dolore Maria Cristina Deidda e il giurista Alberto Gambino.

Le conclusioni saranno affidate all’arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei monsignor Giuseppe Baturi.

Il direttore dell’Ufficio diocesano don Marcello Contu ha sottolineato che: «Alla sera della vita è un incontro di informazione e condivisione.

Gli esperti forniranno delucidazioni fondamentali, sul piano biologico e giuridico, circa i vari aspetti relativi a quella che i vescovi italiani hanno definito una “cultura di morte”.

Nell’epoca in cui viviamo capita purtroppo spesso che le problematiche vengano risolte con la soppressione. Il dibattito non dovrebbe fermarsi a osservare le reazioni del momento. Sarebbe invece necessario soffermarsi a riflettere sul valore inestimabile insito in ciascuna persona. È fondamentale infatti ricordarne l’incommensurabilità».

