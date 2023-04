Alghero, precisazione a titolo Unione Sarda

In merito all’articolo dell’ Unione Sarda

Sassari, 05 aprile 2023 – In merito all’articolo pubblicato nelle pagine odierne de L’Unione Sarda, dal titolo “In fila dall’alba agli uffici della Asl: una lotteria per sessanta fortunati”, la Asl di Sassari precisa quanto segue:

Prevedendo l’incremento dell’utenza nelle settimane successive al pensionamento di un Medico di medicina generale di Alghero, e’ stata potenziata, sin da lunedì 03 aprile, l’attività allo sportello dell’Ufficio scelte e revoche di Alghero, attraverso l’incremento del personale dedicato e con l’estensione dell’orario di apertura.

Potenziamento del servizio che ha consentito di raddoppiare le pratiche evase al giorno, che sono passate dalle 60 pratiche giornaliere della scorsa settimana alle circa 120 di questi giorni.

Orario potenziato nella settimana dal 03 al 07 aprile:

lunedì e mercoledì, dalle ore 08.30 alle 17.30 (orario continuato)

martedì e giovedì, dalle ore 08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.00

venerdì, dalle ore 08.30 alle 15.30 (orario continuato)

Potenziamento che verrà garantito anche la prossima settimana, dall’11 al 14 aprile:

martedì e giovedì, dalle ore 08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.00

mercoledì, dalle ore 08.30 alle 17.30 (orario continuato)

venerdì, dalle ore 08.30 alle 15.30 (orario continuato)

Procedure on line

La Asl di Sassari ricorda alla popolazione che utilizzando i servizi on line offerti dalla Regione Sardegna, e’ anche possibile fare la richiesta di esenzione per reddito, scegliere il medico o richiedere la nuova tessera sanitaria: Uno strumento che, in maniera completamente gratuita, consente di effettuare le richieste da casa, senza necessariamente recarsi negli uffici della propria Asl.

COME FUNZIONA

Per accedere al servizio e’ possibile utilizzare una delle seguenti modalità di autenticazione:

– tramite Tessera Sanitaria (Ts)/Carta Nazionale dei Servizi (Cns) attiva, il PIN e un lettore di smart card collegata al pc;

– SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale;

– una Impegnativa dematerializzata e il Codice fiscale

ESENZIONE PER REDDITO

https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/esenzioni-da-reddito-cittadini

La sezione Esenzione per reddito consente di effettuare l’inserimento o la chiusura delle autocertificazioni di esenzione per reddito a proprio carico.

SCELTA DEL MEDICO

https://www.sardegnasalute.it/sceltamedico/

Il servizio Scelta del Medico offre la possibilità di:

– consultare e stampare l’elenco dei medici e pediatri disponibili

– consultare le informazioni del proprio medico o pediatra

– effettuare online la scelta del medico di medicina generale

– consultare i propri dati (posizione anagrafica, esenzioni, medico di medicina generale, etc.) contenuti nella banca dati della propria ASL di appartenenza

Si ricorda che tramite il servizio di Scelta e Revoca online:

– non può essere effettuata la scelta del pediatra;

– non può essere effettuata la scelta del medico se non si ha nessun medico associato (per es. se il medico è in pensione). La prima scelta deve essere sempre effettuata allo sportello della propria ASL di appartenenza;

– non può essere effettuata la “scelte in deroga”: non si può scegliere un medico che non fa parte del proprio ambito di appartenenza.

RICHIESTA TESSERA SANITARIA

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/RichiestaDuplicatoWeb/ScegliModalita.jsp

Il servizio permette di richiedere on-line il duplicato della Tessera Sanitaria (TS) o del tesserino di codice fiscale indicando il codice fiscale o, in alternativa, i dati anagrafici completi del richiedente.

PRENOTARE VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE

Il sistema CupWeb della Regione Sardegna è possibile prenotare comodamente da casa anche le visite mediche specialistiche sia nelle strutture pubbliche che private accreditate connettendosi al link: https://cupweb.sardegnasalute.it

Si tratta di un servizio alternativo e complementare a quello delle prenotazioni telefoniche e allo sportello. Alla fine della prenotazione on line il cittadino dovrà stampare il promemoria che contiene tutte le informazioni sulla visita medica che dovrà effettuare. Il promemoria serve per il pagamento del ticket sanitario.

COME FUNZIONA

– Per prenotare on line è necessario avere la ricetta medica (ricetta rossa o bianca dematerializzata)

Per accedere al servizio e’ possibile utilizzare una delle seguenti modalità di autenticazione:

– tramite Tessera Sanitaria (Ts)/Carta Nazionale dei Servizi (Cns) attiva, il PIN e un lettore di smart card collegata al pc;

– SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale;

– una Impegnativa dematerializzata e il Codice fiscale

Al momento è possibile prenotare online esclusivamente ricette che presentano livello di priorità D (Differibile) e P (Programmabile).

Per i livelli di priorità U (Urgente) e B (Breve) è necessario rivolgersi direttamente ad uno degli sportelli CUP delle aziende sanitarie.

DOVE PAGARE IL TICKET

Il paziente potrà pagare la prestazione medica presso gli sportelli Ticket aziendali, oppure on line tramite la piattaforma PagoPa connettendosi al link http://cupweb.sardegnasalute.it/pagamento