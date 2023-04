Alessandro Galizia eletto Segretario della UGL Salute di Brindisi. “Marciare verso la sanità del futuro”

Il nuovo Segretario della UGl Salute di Brindisi è riuscito a raccogliere consensi ed apprezzamento per la sua presenza solida e duratura al fianco dei lavoratori

Alessandro Galizia è stato eletto, per acclamazione al termine del Congresso provinciale, Segretario della UGL Salute di Brindisi. “Alessandro è ormai un autentico punto di riferimento per gli operatori sanitari del brindisino – ha dichiarato Giuseppe Mesto, membro della Segreteria Nazionale e Segretario Regionale UGL Salute Puglia – ed ha saputo raccogliere consensi ed apprezzamento grazie alla sua presenza costante al fianco dei lavoratori”. Galizia traccia poi la strada del suo mandato. “C’è bisogno di una svolta epocale – dice il neoeletto – per marciare verso la sanità del futuro. Sia nel pubblico come nel privato saremo impegnati a far sentire la nostra voce, libera e pronta a sostenere in ogni modo le istanze dei professionisti della salute”.

Per altre notizie di attualità clicca qui.