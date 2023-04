Alberto e Pierangelo Bertoli: da venerdì 21 aprile in radio “Pescatore”

Da venerdì 21 aprile è in radio “Pescatore” singolo contenuto in “Due voci intorno a un fuoco” album con le voci di Alberto e Pierangelo Bertoli

«“Pescatore“, all’interno del repertorio della Bottega Bertoli, è forse uno dei brani più noti che non poteva mancare in questo LP. La fortuna ha voluto che per una sola volta in carriera mio padre – afferma Alberto Bertoli – incidesse una versione cantata interamente da lui, con la parte femminile trasportata in terza persona.

Quando ho aggiunto la mia voce nelle parti maschili – prosegue Alberto – al primo ascolto, sembrava fatta apposta ed è stato incredibile. A volte basta guardare attentamente sul tuo percorso per trovare quelle indicazioni che sembrano quasi essere state lasciate lì apposta ad indicare il cammino che con fatica stai cercando. Cantare assieme questo successo mi ha fatto tornare in mente aneddoti che racconterò nei concerti che sto tenendo in tutta Italia.»

Il calendario del tour è in continuo aggiornamento e per conoscere le date andate sul sito www.albertobertoli.it, su Facebook o Instagram.

Queste le prossime date:

24 aprile Teatro Maria Caniglia Sulmona (AQ)

1 maggio Piazza Maggiore Bologna

5 Maggio Giardino di Alice Sede Anmic Parma

13 Maggio Piazza Umberto I° Morigerati Sicilì (SA)

Alberto Bertoli, in occasione dei 20 anni dalla scomparsa di Pierangelo Bertoli, suo padre, nel novembre del 2022, ha pubblicato un intero album di duetti virtuali, in un percorso che spazia dai brani più conosciuti a quelli che hanno dato inizio alla storia cantautorale che si lega a questo indiscusso cognome fondendo passato e presente in un unico e potente canto.

Il disco contiene anche l’inedita “Star con Te“. Canzone col marchio di fabbrica che unisce musica fresca ad un testo a tratti amaro ma sicuramente molto determinato, come tutta la produzione di casa Bertoli, di cui Pierangelo scrisse il testo e Alberto la musica, nella lontana primavera del 2001.

Questa è la tracklist dell’album:

“Dimmi“; “Non ti sveglierò“; “Eppure soffia“; “A muso duro“; “Pescatore“; “Il centro del fiume“; “Per Te“; “Cent’anni di meno“;”I miei pensieri sono tutti lì“; “Certi momenti“; “Caccia alla volpe“; “Non finirà“; “Rosso Colore“; “Per dirti t’amo“; “Chiama piano“; “Spunta la luna del monte“; “Italia d’oro” e l’inedito “Star con Te“.

