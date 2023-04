Acqua di nuovo potabile nelle frazioni di Massama, Nuraxinieddu e Donigala.

Il Sindaco di Oristano Massimiliano Sanna, vista la comunicazione della ASL, ha firmato la revoca dell’ordinanza con la quale nei giorni aveva vietato l’utilizzo dell’acqua per scopi alimentari nelle tre frazioni.

Qui il testo completo dell’ordinanza: Ordinanza n. 8 del 13 aprile 2023

I risultati delle analisi effettuate dal Laboratorio analisi di Abbanoa,-

comunicati dal Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione della ASL di Oristano,-

hanno, dunque, rilevato la conformità dei valori rispetto ai requisiti minimi stabiliti dalle norme; pertanto è nuovamente consentito l’utilizzo dell’acqua al consumo umano.

Il precedente provvedimento si era, infatti, reso necessario in seguito alle comunicazioni di Abbanoa e del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ASL di Oristano; che avevano, dunque, riscontrato la non conformità dell’acqua destinata al consumo umano rispetto ai requisiti minimi stabiliti dalle norme per i valori di coliformi totali ed escherichia coli.

Era stato, quindi, stabilito con ordinanza il divieto dell’utilizzo dell’acqua per scopi potabili e alimentari nelle frazioni di Massama, Nuraxinieddu e Donigala Fenughedu.

Era consentito l’utilizzo dell’acqua esclusivamente per gli usi domestici e per l’igiene della persona.

