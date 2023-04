Accademia Olearia: azienda DOP a Sorrento

Nella splendida cornice di Sorrento si è tenuta sabato 15 aprile la cerimonia di

premiazione dell’edizione 2023 del Premio Sirena d’Oro di Sorrento, il concorso oleario

più importante dedicato agli oli extravergine d’oliva a marchio Dop e Igp.

advertisement

Accademia Olearia: azienda DOP a Sorrento

Accademia Olearia da sempre ha creduto nella valorizzazione del territorio e nella

tipicità che questa terra riesce a imprimere alle sue produzioni. Nel tempo è diventata

il maggior produttore di Olio Extravergine d’Oliva certificato “Sardegna DOP” dell’isola

certificando la quasi totalità della filiera produttiva, dagli oliveti al prodotto finito.

Con grande orgoglio, l’azienda porta in alto il nome della DOP SARDEGNA e si aggiudica

il premio Sirena d’Argento per l’olio extra vergine “Sardegna BIO DOP”, la Sirena di

Bronzo per l’olio extra vergine “Riserva del produttore” Sardegna DOP e la menzione

speciale per il Fruttato DOP.

Un risultato che premia, ancora una volta, l’eccellenza dell’azienda algherese. La storia

della famiglia Fois inizia nella metà del 1800 e da quattro generazioni con passione e

dedizione produce i suoi prodotti con l’obiettivo di restituire in ogni bottiglia l’unicità

dei profumi del territorio ai propri consumatori.

“Questi nuovi riconoscimenti sono molto importanti per la nostra azienda che vede

affermarsi il nome SARDEGNA DOP e le sue eccellenze. Benvenuta a casa, cara Sirena,

Sorrento è una città unica, ma vedrai ti piacerà anche la nostra amata Sardegna.” ha

commentato la Famiglia Fois.

Accademia Olearia