A Somma Vesuviana nasce il Biscotto del Giro D’Italia. Con la presentazione del libro di Gian Paolo Porreca ‘Il Giro Racconta’, al Castello quattrocentesco di Lucrezia D’Alagno, al via le manifestazioni per il Giro D’Italia 2023 che arriverà l’11 Maggio.

Salvatore Di Sarno (sindaco di Somma Vesuviana, neò napoletano) : “Avere, a poche ore dalla festa per il Napoli, a pochi giorni dal Giro D’Italia 2023, il Presidente Nazionale della Stampa Sportiva Italiana, Gianfranco Coppola, ci riempie di gioia. Inoltre Somma viene citata nel libro di Porreca. Con il Giro D’Italia andiamo a continuare l’opera di promozione messa in campo da questa amministrazione. Domani festeggiamo ma osserviamo anche l’ordinanza sindacale e rispettiamo la comunità’.

E Somma si prepara anche alla Festa della Montagna con pellegrinaggio mariano. L’1 Maggio escursione musicale, con canto popolare lungo i sentieri naturalistici. Il 3 Maggio il pellegrinaggio con canti popolari in costume a 1132 metri di altezza, sulla cima del Monte Somma, l’antico vulcano.

advertisement

Nel link videogallery, fotogallery, interviste, https://we.tl/t-ZiMEPbAJYl?utm_campaign=TRN_TDL_05&utm_source=sendgrid&utm_medium=email&trk=TRN_TDL_05

“Con il Giro D’Italia 2023, riapriamo il Castello di Lucrezia D’Alagno risalente al 1458. La Corsa passerà proprio dinanzi ad uno dei monumenti simbolici dell’area vesuviana. Per questo motivo l’Amministrazione Comunale ha voluto organizzare, proprio nelle belle sale del Castello, la presentazione del libro di Gian Paolo Porreca, “Il Giro Racconta”.

Siamo in pèresenza di un momento importante per Somma Vesuviana. Tanti campioni del ciclismo, l’intero Giro, passerà dinanzi al Castello. Attraverso il passaggio del Giro D’Italia continueremo a dare visibilità e valore a questo museo a cielo aperto che è Somma Vesuviana. Ringrazio il Presidente dell’USSI, Unione Stampa Sportiva Italiana, Gianfranco Coppola per averci onorato della sua presenza in un momento davvero pieno di eventi e di impegni, l’autore Gian Paolo Porreca e l’editore Marco Lobasso.

Questo libro raccontando numerosi aneddoti, testimonia uno spaccato davvero originale anche del nostro territorio. Somma Vesuviana è nel libro di Gian Paolo Porreca. Domani festeggiamo ma rispettando tutti. Ho firmato l’ordinanza sindacale che prevede il divieto assoluto di vendita di bevande in bottiglia, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapack o di qualsiasi altro materiale. È consentita la commercializzazione solo agli esercizi di ristorazione.

Agli stessi esercizi è consentita la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica leggera ovvero in materiale biodegradabile, aperti dalle ore 12 del 30, alle ore 12 dell’1 Maggio. Divieto assoluto di vendita ed utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti , razzi e simili artifici pirotecnici ed in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti dalle ore 12 di Domenica 30 Aprile, alle ore 12 dell’1 Maggio. Per tutti i trasgressori scatteranno multe e denuncia all’Autorita’ giudiziaria”.

Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano, intervenendo alla presentazione del libro di Gian Paolo Porreca “Il Giro Racconta”, evento voluto a poche ore dalla festa del Napoli e a pochi giorni dal passaggio del Giro D’Italia.

E a Somma Vesuviana nasce il Biscotto del Giro D’Italia, realizzato dagli studenti dell’Istituto Alberghiero Montessori. Un biscotto a forma di bicicletta illustrato oggi in conferenza e che sarà distribuito l’11 Maggio in occasione del passaggio del Giro.

Sempre l’11 Maggio sarà presente la Fanfara dell’Esercito a Somma Vesuviana.

Con la presentazione del libro di Porreca, si apre il ciclo Una Somma di Libri, organizzato dall’Associazione I Colori della Poesia.

“Protagonista sarà il Castello, nelle cui sale porteremo i grandi scrittori – ha affermato Annamaria Pianese, Presidente dell’Associoazione I Colori della Poesia – e di questo volevo ringraziare l’Amministrazione Comunale. Il Castello è davvero un luogo incantevole, suggestivo. Parte una rassegna incentrata sulla lettura, sulla presenza a Somma Vesuviana, paese che merita, dei migliori scrittori italiani e stranieri. Con questa meravigliosa Amministrazione cercheremo di portare a Somma il meglio e le migliori case editrici”.

Sul torrione alto del Cvastello e con la Montagna come sfondo, la paranza di Zi Riccardo e Donne della Tammorra ha salutato i partecipanti con la tammurriata vesuviana.

L’1 Maggio la paranza e Somma Trekking daranno vita ad un’escursione musicale lungo i sentieri naturalistici che conducono alla cima, esattamente a 1132 metri di altezza.

Il 3 Maggio, Somma Vesuviana, ospiterà tutte le paranze che con migliaia di pellegrini saliranno fino alla cima per il tradizionale 3 Maggio in onore alla Madonna di Santa Maria a Castello. Un grande evento con inizio dalle ore 5 del mattino.

Per altri articoli clicca qui.