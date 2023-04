A Sassari con l’Is.Be la filosofia è accessibile a tutti: ritorna l’OffilaFi dell’Istituto Camillo Bellieni

SASSARI. L’Istituto Camillo Bellieni di Sassari riprende le attività dell’Officina filosofica. Hanno suscitato interesse a partire dal 2015. L’idea era quella di permettere a chiunque, attraverso seminari e laboratori accattivanti, di avvicinarsi a una materia spesso considerata inaccessibile.

Sabato 15 aprile alle 17.30 nella Sala al piano terra di Via Maddalena 35, la presidente Is.Be, Maria Doloretta Lai, presenta il nuovo percorso. Questo porterà, il 25 maggio, alla presentazione del libro “Poetosofia” di Michele Pinna. Quindi, a Ottobre, verso la Giornata Mondiale del Dono.

Subito dopo, a dare inizio al nuovo ciclo di appuntamenti, con l’incontro dedicato alla “La Poesia come istituzione linguistica del mondo”, sarà Daniela Masia Urgu. Guiderà i partecipanti verso un simposio di riflessioni che si concluderà con una cena filosofica al sacco.

“Riprendiamo ora un tema legato all’esplorazione dei fondamenti del linguaggio” – ha spiegato Masia; oltre a essere fondatrice dell’iniziativa assieme al compianto Michele Pinna, è operatrice Is.Be da oltre vent’anni e docente di Storia e Filosofia.

“Attraverso il processo del conosci te stesso, riteniamo che un filone da seguire sia quello che approda alla poesia; alla sua funzione performativa, inesauribile generatrice di mondi e di sguardi dentro le tante articolazioni della realtà, che ci porterà alla dimensione del dialogo tra pensiero e poesia e alla funzione rivelatrice del pensiero poetante”.

Il tema di riflessione inquadra la poesia come svincolata dai limiti costitutivi della ragione e, per questo, ritenuta capace di accedere liberamente a tutte quelle dimensioni che permettano un contatto più intimo con l’essere. Detto in altre parole, la parola della poesia diventa elemento rivelatore del mondo e della sua essenza, laddove non riesce ad accedere il pensiero critico razionale.

Sassari: In questi anni l’OffilaFi ha esplorato diverse tematiche della vita quotidiana, sempre ispirandosi alla dimensione comunicativa e al dialogo.

Sono stati costruiti percorsi approdati alle tematiche del bello, del sacro, del dono e della morte, solo per citarne alcune, facendo registrare un interesse diversificato per generazione, sesso, estrazione sociale e culturale.

In particolar modo, l’attenzione è stata rivolta, come elemento fondativo della ricerca, al concetto socratico del conoscere se stessi.

“Siamo molto felici di ripartire con l’Officina filosofica, e di proseguire sul solco tracciato da Michele Pinna anche in questo settore – ha specificato ulteriormente Maria Doloretta Lai –. L’obiettivo primario è rendere la filosofia uno strumento di pensiero e di ragionamento critico per tutti, senza difficoltà o imbarazzo, senza il limite pregiudizievole di immaginare la filosofia come qualcosa di impenetrabile”. Dopo Sassari, l’appuntamento successivo sarà il 14 maggio a Villa Piercy di Bolotana. Per info e prenotazioni contattare istitutobellieni@gmail.com o contattare il numero 079230268 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13.

