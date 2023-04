A Pasqua i pusher non vanno in vacanza. Non si fermano le iniziative dei volontari di Fondazione Mondo Libero dalla Droga e della Chiesa di Scientology sempre più determinati a combattere la guerra contro spaccio e il consumo di droga.

Infatti, nella giornata di venerdì 7 aprile i cittadini di Nuraminis, hanno ricevuto gli opuscoli informativi sugli effetti dell’eroina. Dibattendo con i volontari sulla necessità che queste iniziative vengano fatte nelle scuole e che l’argomento droga diventi materia di studio approfondito e seguito da docenti qualificati.

“È fondamentale che l’insegnamento parta dalle scuole, ha dichiarato una esercente, i ragazzi devono ritrovare il rispetto di sé stessi e l’autostima.”

Sono frequenti le persone contattate che auspicano un ritorno all’insegnamento di quella “vecchia materia” che era l’educazione civica. Essa portava i ragazzi a riflettere sui loro comportamenti e ad avere rispetto delle regole e degli altri. Un insegnamento che ha portato i suoi frutti nelle generazioni passate.

Per i volontari di Mondo Libero dalla droga la necessità di portare una corretta informazione sulle droghe, senza fare inutili e dannosi proibizionismi, è comprovata dalle testimonianze che i ragazzi scrivono dopo le conferenze che tengono regolarmente soprattutto nelle scuole medie. Tantissimi di loro affermano di aver ricevuto informazioni nuove e chiare ma soprattutto in netto contrasto con quelle che avevano in precedenza. Infatti, gli spacciatori mettono in giro false informazioni con lo scopo di confonderli e indurli a “provare”.

“La droga è l’elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale” scriveva negli anni ’70 il filosofo L. Ron Hubbard. Osservando la società in cui viviamo non gli si può dare torto. Oggi più che mai, con la presenza sul mercato delle droghe sintetiche, devastanti e facilmente acquistabili anche su internet sotto nomi esotici ad un prezzo accessibile anche per la paghetta di un adolescente, è necessario essere vigili e tenere alta l’attenzione.

Persistere quindi, senza abbassare la guardia, è la parola d’ordine dei volontari di Mondo Libero dalla droga che nelle giornate di di martedì 11 e mercoledì 12 aprile proseguiranno le distribuzioni a Nuoro e La Maddalena.

Sappiamo che i pusher non si fanno scrupoli davanti alla tenera età di un possibile nuovo “cliente”. Si sono organizzati per essere sempre attivi e non andare mai in vacanza. Così anche per i volontari, finché l’emergenza droga non sarà un ricordo, la parola “vacanza” non farà parte del loro vocabolario.

