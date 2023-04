A Fordongianus Forum Mestieri, Passioni e Sapori

Tutto è pronto a Fordongianus per l’evento” Forum Mestieri, Passioni e Sapori, Un’esperienza tutta da vivere” : in programma per sabato 29 e domenica 30 aprile.

Gli antichi saperi e mestieri saranno di nuovo protagonisti anche in questa quarta edizione della manifestazione, con una grande partecipazione. 10 artigiani e laboratori esperienziali coinvolti, 15 le case coinvolte nelle esposizioni, ma diverse anche le visite guidate, gli spettacoli ed eventi musicali previsti.

Due giornate ricche di proposte nelle quali il tema centrale sarà la valorizzazione del lavoro artigiano attraverso esperienze e attività che il pubblico potrà vivere in prima persona e a stretto contatto con la natura, la ruralità e le tradizioni locali.

advertisement

Davvero ricco e intenso il programma della manifestazione di due giorni, che vede in primo piano esperienze artigiane (cuoio, ricamo, legno…) e turismo esperienziale (Casa Aragonese, Terme Romane, Cava di Trachite..) organizzata dalla Pro Loco e Comune di Fordongianus, con il patrocinio di Regione e Fondazione di Sardegna.

Eccolo nel dettaglio il programma degli eventi

Sabato 29 aprile, ore 9:00 – 12:00: COME NASCE UN FUMETTO: DALLA CARTA BIANCA ALL’ALBO IN EDICOLA. Laboratorio gratuito per la scuola a cura di Mariano De Biase.

Dalle ore 9:30, TERME ROMANE E CASA ARAGONESE. Visite guidate a cura della Cooperativa Forum Traiani.

ore 9:30 – 12:30, MASCHERE DELLA CULTURA MEDITERRANEA. Laboratorio gratuito del cuoio per adulti e bambini, a cura di Graziano Viale.

ore 10:00 – 12:00, ERBAS, Passeggiata di carattere naturalistico, antropologico e culturale, alla scoperta delle erbe e delle piante della cultura sarda, nel territorio di Fordongianus. A cura di Agostino Piano e Ilenia Cilloco.

ore 10:00 – 12:00 / 15:30 – 17:00, VISITA GUIDATA ALLA CAVA DI TRACHITE, a cura di Pietra Dacia di Antonio Mura e Loredana Carta. A seguire: VISITA GUIDATA ALLA CHIESA DI SAN LUSSORIO, a cura della Cooperativa Forum Traiani

ore 10:30 – 16:30, TIRSO IN KAYAK, partecipazione aperta a tutti partenza da Pratza dei Ballus, a cura dell’Associazione Kayak Fordongianus info e prenotazioni 347 1138033

ore 11:00 APERTURA PUNTO RISTORO: malloreddus al ragù, pani friscidu, petza imbinada, carne di maiale alla brace, a cura della Pro Loco di Fordongianus,

ore 12:00 – 12:45 / 16:00 – 16:45, MUSICA AD ALTO LIVELLO. Spettacolo itinerante di musica dal vivo e circo, a cura di Chapiteau Parapluie Feffo & Dodo.

ore 15:00 – 19:00, LA TRADIZIONE CHE CORRE SUL FILO. Laboratorio gratuito di ricamo per adulti, a cura di Maria Luisa Frongia

ore 17:00 – 19:00 · via Cocco, GIOCHI GONFIABILI PER BAMBINI

ore 18:00 – 20:00: A-BRUXA. Laboratorio esperienziale. Pratiche, erbe, usi e costumi mexinas e mexineddas della cultura orale sarda. A cura di Agostino Piano e Ilenia Cilloco

ore 18:30 – 21:00, ARMONIAS DE BALLU. Balli e canti con Gianni Denanni, Franco Figos, Eliana Nieddu voci, Sandro Puddu chitarra, Davide Caddeo fisarmonica organetto.

ore 20:00 APERTURA PUNTO RISTORO. Cocktail, panini e patatine, a cura della Pro Loco di Fordongianus

ore 21:00 DJ DARIO SARAIS

Percorsi a pagamento, per Domenica 30 aprile alle ore 8:30: TRAIL TERME MONTANA, Escursione in MTB, percorso non adatto ai bambini, partenza in Pratza dei Ballus, a cura dell’Associazione Kayak Fordongianus, info e prenotazioni 347 1138033

ore 9:30 – 12:30, DA SA CASCITA DE IS ARREFUDUS AI PERSONAGGI FANTASTICI. Laboratorio gratuito costruzioni in legno ecosostenibili per bambini, a cura di Creazioni Maestrodascia.

ore 9:30 – 12:30, COME L’ACQUA SUL FUOCO. Laboratorio gratuito di oreficeria, a cura di Luca Congia.

ore 10:00 – 12:00, SA TEBA DE CRISTALLU: Kermesse di giocattoli tradizionali e oggetti sorprendenti della nostra tradizione, a cura di Agostino Piano e Ilenia Cillocco.

ore 10:00 – 12:00 / 15:30 – 17:00: VISITA GUIDATA ALLA CAVA DI TRACHITE, a cura di Pietra Dacia, di Antonio Mura e Loredana Carta

A seguire, VISITA GUIDATA ALLA CHIESA DI SAN LUSSORIO, A cura della Cooperativa Forum Traiani.

ore 11:00 APERTURA PUNTO RISTORO: penne al ragù, pani indorau, petza imbinada, carne di maiale alla brace, a cura della Pro Loco di Fordongianus

ore 15:00 – 19:00, GIÙNCU. Laboratorio gratuito di cestineria per adulti a cura di Rosalba Piras.

ore 16:00 – 16:45, FENISTRUZZI. Spettacolo itinerante sui trampoli con Mirko Ariu & Antonio Iavarone (Vigliacci).

ore 16:00, TIRSO IN KAYAK, partecipazione aperta a tutti, partenza da Pratza dei Ballus, a cura dell’Associazione Kayak Fordongianus, info e prenotazioni 347 1138033

ore 17:00 – 19:00 · via Cocco GIOCHI GONFIABILI PER BAMBINI.

ore 18:30 – 21:00 BALLI E CANTI, con Giansilvio Pinna, fisarmonicista e voce

ore 20:00, APERTURA PUNTO RISTORO, Cocktail, panini e patatine a cura della Pro Loco di Fordongianus

ore 21:00 – DJ FRANCESCO SORU