6° Rally Storico Costa Smeralda: prima tappa a Musti

In coppia con Benenti, il pavese Musti con la Porsche 911 chiude al comando la prima frazione di gara precedendo Farris – Pirisinu (Porsche 911) e Luise – Ferro (Fiat Ritmo 130 TC). Droandi domina nel Trofeo A112 Abarth

Porto Cervo (OT), 15 aprile 2023 – Prima tappa conclusa nel segno della Porsche 911 RSR di Matteo Musti ed Agostino Benenti. I due si sono imposti in tre delle quattro prove disputate. Hanno chiuso con 30″5 di vantaggio sulla 911 SCRS di Sergio Farris Jr e Giuseppe Pirisinu. Al terzo posto nella provvisoria, nonostante alcuni secondi lasciati per un testacoda, un ottimo Matteo Luise con la Fiat Ritmo 130 TC condivisa con la moglie Melissa Ferro. Una gara eccellente la stanno facendo anche Riccardo Mariotti e Sandro Sanesi, quarti con la Ford Sierra Coworth e altrettanto dicasi per Giovanni Nucera ed Umberta Gibellini, quinti con la Porsche 911 RSR. Primato in 3° Raggruppamento e sesta piazza per la Porsche 911 SCRS di Riccardo De Bellis con Christian Soriani alle note e solo settima chiude la Ford Sierra Cosworth di Valter Pierangioli e Fabio Salis, attardata da un problema al manicotto dell’intercooler nella prova d’apertura. Posizione numero otto per la Lancia Rally 037 dei coniugi ungheresi Mekler che precedono di un soffio la Subaru Legacy di Maurizio Rossi e Giorgio Genovese; Beniamino Lo Presti e Claudio Biglieri su Porsche 911 SC chiudono la top-ten. Dopo un ottimo terzo posto nella prima prova, si è fermata la Lancia 037 di Enrico Bonaso causa rottura di un semiasse e subito out anche la Volkswagen Golf Gti di Tiziano Nerobutto.

Nel Trofeo A112 Abarth si registra il monologo di Ivo Droandi e Carlo Fornasiero, in un podio provvisorio tutto aretino, che chiudono con un vantaggio di 1’16 su Marcogino Dall’Avo e Manuel Piras di oltre 2′ su Francesco Mearini e Massimo Acciai. Nelle prime battute, subito fuori dai giochi tre dei possibili protagonisti: Fichera uscito di strada, mentre per Gallione e Melino sono stati problemi tecnici a fermarne la gara.

advertisement

La regolarità a media, gara d’esordio del Tricolore 2023, vede al comando dopo la prima giornata l’equipaggio Campione d’Italia 2022 composto da Paolo Concari e Cristiano Androvandi su Lancia Delta 4Wd con un solo punto di vantaggio su Alberto Beretta e Francesco Giammarino su Porsche 911; al terzo posto Marco Gandino e Danilo Scarcella in gara con la Fiat Ritmo 130 TC.

Tra le cinque vetture in gara nella regolarità sport, al comando si trova la Ferrari 308 GTB di Maurizio Colpani e Lorenzo Pastore.

Alle 8,30 di domenica 16 la partenza della seconda tappa che prevede la disputa dei due passaggi sulla “Lo Sfossato” seguita dalla “Calangianus”. Arrivo della prima vettura a Porto Cervo alle 15.30

Notizie e documenti di gara al sito web www.rallycostasmeraldastorico.it

Per altre notizie di sport clicca qui.