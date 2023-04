538 milioni per il Crowdinvesting, ecco il trend 2023

Nel 2023 la raccolta del Crowdinvesting supera il mezzo miliardo di euro, la metà della raccolta cumulata finora in 9 anni

“La percentuale investita rispetto alla ricchezza privata è tuttavia ancora esigua:

lo 0,01%” osservano gli analisti di Ener2Crowd.com, la piattaforma ed app numero uno in Italia per gli investimenti ed il risparmio green.

Basandosi sui dati del Cambridge Centre for Alternative Finance, del CrowdfundingHub e del PoliMi, Ener2Crowd.com traccia il trend 2023 del crowdfunding.

Secondo quanto messo in evidenza l'Osservatorio della School of Management del Politecnico di Milano, la raccolta cumulata delle 90 piattaforme attive in Italia è risultata al 31 giugno 2022 pari a 1,13 miliardi di euro; con un dato medio di 12,6 milioni per ciascuna piattaforma; e con un aumento complessivo del 27% negli ultimi 12 mesi per un totale di 431 milioni di euro di raccolta. Nello scenario ipotizzato da Ener2Crowd.com, coerente con i dati del Cambridge Centre for Alternative Finance, del CrowdfundingHub e del PoliMi, la raccolta annuale del crowdinvesting si chiuderà a 538 milioni di euro al 31 dicembre 2023; con una crescita pari al 25%.

Equity crowdfunding

Nel dettaglio, Ener2Crowd.com prevede una raccolta annuale 2023 che per l’equity crowdfunding sarà pari a 122 milioni in ambito non-immobiliare; e di 55 milioni inambito immobiliare, mentre i minibond collocati sui portali ammonteranno a 47 milioni di euro.

Positivamente influenzato anche dalla pandemia globale, l’equity crowdfunding aveva già fatto registrato un aumento record del 95% dal 2019 al 2020, raggiungendo i 122,5 milioni di euro (fonte CrowdfundingHub) per poi salire a 180 milioni nel 2022 (fonte PoliMi) con la previsione complessiva di 224 milioni per il 2023 (proiezione Ener2Crowd.com).

Lending crowdfunding