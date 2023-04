22^ edizione della “Sagra de S’Anzone” Lunedì 10 Aprile a Bidonì

L’Associazione Turistica Pro Loco di Bidonì, con il patrocinio del Comune di Bidonì, la Regione Autonoma della Sardegna, la Provincia di Oristano, e l’Unione dei Comuni del Barigadu, organizza in località “Pineta Istei”, per Lunedì 10 Aprile 2023, la 22^ edizione della “Sagra de S’Anzone”.

Questo il programma: ORE 9.00 Escursioni in autonomia nei dintorni del lago e della pineta ISTEI.

ORE 10.00/16.00 TOUR SUL LAGO a cura dell’A.S.D. Sea Wreck e la GT Dama deI Guilcier – Partenza da Loc.lstei, navigazione sul Taloro e sul Tirso e visita guidata nella Necropoli di Sas Lozas e Nuraghe Urasala. (€ 35,00 durata h 2.30/3.00 Onnicomprensivo di Ass.ne Rct per info 347 3846907)

NOLEGGIO CANOE a cura di Jovis sos Oroso de su Lagu di Daniel Fadda per info 329 4155081

ORE 11.30 ASSAGGI DI VARI PIATI, a base di Agnello di Sardegna IGP.

ORE 13.30 PRANZO: (antipasto, primo, secondo*.pane, verdure, acqua, vino, formaggi, dolce e caffè).

Per tutta la giornata ci sarà l’intrattenimento musicale dei “DILLIRIANA” Silvano Fadda (organetto), Carlo Crisponi (voce),Gianluca Fadda (voce), Giovanni Demelas (polistrumentista).

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : DALLE ORE 09.00 ALLE 12.00, E DALLE 16.00 ALLE 20.00, SOLAMENTE A VOCE (NO MESSAGGI, NO SEGRETERIA) ILARIA 3400923019 ERIKA 3460323493 MIRIAM 3406284629 – Le prenotazioni, per motivi di organizzazione, dovranno pervenire entro il 6 APRILE. DALLE 09.00 ALLE 12.00, presso la biglietteria avverrà il pagamento e il ritiro del biglietto per il posto pranzo.

Durante la manifestazione, saranno disponibili i biglietti per la lotteria. Il primo premio sarà un UOVO DI PASQUA GIGANTE.