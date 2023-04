19° Premio Bianca d’Aponte

Manca poco alla scadenza del bando della 19a edizione del “Premio Bianca d’Aponte”, il contest italiano per cantautrici, senza preclusioni di genere musicale. Il termine per iscriversi è fissato al 24 aprile.

La scheda di iscrizione e il bando di concorso sono on line su www.premiobiancadaponte.it . La partecipazione è come sempre gratuita ed è offerta piena ospitalità alle finaliste per i giorni delle finali, in programma al teatro Cimarosa di Aversa il 27 e 28 ottobre 2023.

Alla vincitrice del premio assoluto andrà una borsa di studio di € 1.000, a quella del Premio della critica “Fausto Mesolella” (in omaggio allo storico direttore artistico della manifestazione) una di € 800. La giuria generale assegnerà inoltre delle menzioni al miglior testo (da quest’anno dedicata a Oscar Avogadro), alla migliore musica e alla migliore interpretazione. Sono poi previsti, come ogni anno, diversi altri premi e bonus proposti da singoli membri della giuria o da enti e associazioni vicine al d’Aponte, come, ad esempio, concerti, partecipazioni ad altri festival, produzione e pubblicazione di brani, realizzazione di video, assistenza legale e manageriale, collaborazioni artistiche.

A questo proposito, è da poco giunta notizia che il NuovoImaie ha confermato il contributo economico (grazie ai fondi dell’art.7 L. 93/92) finalizzato a realizzare un tour di sei concerti per la vincitrice dell’edizione 2022 o, in mancanza dei requisiti richiesti, per una delle altre finaliste.

Continua intanto la serie di appuntamenti internazionali che vedono coinvolte alcune delle ex finaliste del Premio. Dopo le serate di Madrid e Logroño nelle scorse settimane, è la volta in questi giorni del “Festival de la chanson italienne” di Parigi, dove a rappresentare il Premio Bianca d’Aponte ci sono Grazia Di Michele, madrina della 18 a edizione, Eleonora Betti, Sara Romano e Valentina Polinori.

Le finaliste del Premio, che si avvale della direzione artistica di Ferruccio Spinetti. Saranno come sempre selezionate da un ampio e prestigioso Comitato di garanzia. Composto da cantanti, autori, operatori del settore e giornalisti musicali.

Molti dei componenti del Comitato faranno parte anche delle due giurie, quella generale e quella della critica, che assegneranno i premi nelle serate finali.

La più recente edizione del Premio si è tenuta a fine ottobre 2022, con la vittoria di Moà ed il premio della critica “Fausto Mesolella” assegnato a Jole.

