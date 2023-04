1 maggio con Umpare Chena Laccanas: torna la passeggiata ecologica

L’associazione Umpare Chena Laccanas di Ossi (SS), in collaborazione con il gruppo dei Fedales ’73, organizza la “Passeggiata Ecologica” nei siti archeologici principali sparsi nel comune ossese

L’appuntamento avrà luogo il 1 maggio; si partirà da piazza S’Arzoledda alle ore 08.30 e si arriverà a destinazione nel parco di Molineddu. Ad attendere i partecipanti ci saranno i Fedales, che si occuperanno del pranzo con piatti tipici sardi.

– Togliete le scarpe dal chiodo e unitevi a noi!- . Umpare Chena Laccanas e i Fedales ’73, associazioni ossesi, organizzano la Passeggiata Ecologica per trascorrere il 1 maggio nei siti archeologici di Sa Mandra e Sa Jua e delle Domus de Janas di Su Campu Mannu. Una giornata immersa nel verde e nella natura che circonda il piccolo paesino in provincia di Sassari.

La partenza è prevista alle ore 08:30 dalla piazza di S’ Arzoledda di Ossi; la passeggiata prevede un percorso lungo circa 6/7 chilometri che si concluderà al Parco di Mulineddu, polmone verde del paese, verso le ore 13:00.

Ad attendere i partecipanti ci sarà il gruppo dei Fedales ’73, incaricato di preparare il pranzo; il menù è semplice e tradizionale, ma soprattutto gustoso. Si inizierà con un primo a base di gnocchetti al sugo di carne; come seconda portata verrà servita carne arrosto, il tutto accompagnato da pane, acqua e vino. Per concludere, non mancherà il dessert.

Insomma, è previsto un 1 maggio all’insegna della storia, della natura, del buon cibo e della buona compagnia!

Per partecipare all’evento è richiesta la prenotazione. Per info e costi:

+39 3495232243

+39 3280037298

Carlotta Fazzi

