Zevio (Verona) – Boxer abbandonata a se stessa: intervento dei carabinieri

A Zevio l’intervento dei carabinieri dopo la segnalazione di una boxer in difficoltà al Movimento Centopercentoanimalisti

Nei giorni scorsi è stata mandata all’ infoline del movimento Centopercentoanimalisti una segnalazione. La comunicazione segnalava che a Zevio (Verona),all’interno di un giardino, si trovava una femmina di boxer visibilmente denutrita e con un collare sporchissimo (forse operata di recente).

Sabato 25 marzo, alle 16 circa, alcuni Militanti del Movimento Centopercentoanimalisti si sono recati sul posto a Zevio. Hanno così confermato la segnalazione. Successivamente hanno contattato i Carabinieri. Gli stessi sono sopraggiunti in tempo record per accertare i fatti.

Hanno scoperto che nella casa abita un ragazzo. Tuttavia, il ragazzo ha affermato di non essere il proprietario del cane. Quest’ultimo, infatti, al momento non era presente in casa. I Carabinieri della stazione di Zevio, sono però riusciti a contattarlo e chiedere prima possibile un incontro.

Lunedì il movimento Centopercentoanimalisti contatteranno gli agenti della stazione di Zevio per capire come muoversi in sede legale. La boxer sicuramente è stata fatta ingravidare in passato. Tuttavia vederla in quello stato, praticamente abbandonata a se stessa, seppur in una casa con giardino con acqua e cibo, fa male al cuore.

