WOHASU 2023: Como diventa la capitale della felicità

“Sono veramente grato al contributo che WOHASU può portare, sia perché è la prima città europea a essere scelta per questo evento; sia per l’importante tema trattato dove insegnerà, e non da un punto di vista emotivo ma scientifico, ai nostri cittadini a capire meglio come essere felici.

Tra gli importanti ospiti il Premio Nobel per le Scienze Economiche (2002), Daniel Kahneman; stimato professore e autore di bestseller internazionali come Pensieri lenti e veloci, edito da Mondadori.

“Abbiamo aderito con entusiasmo al progetto di portare a Como l’evento WOHASU, di cui condividiamo i valori e l’obiettivo: diffondere la cultura del benessere anche nel mondo e nella cultura del lavoro,

ha dichiarato Alberto Nobis, CEO di DHL Express Europe, che ha aggiunto:

“Connessioni è il tema del summit di quest’anno. Esso si sposa perfettamente con la nostra mission ‘connecting people, improving lives’.

Per questo a Como parteciperanno oltre 50 nostri manager da tutta Europa; con l’obiettivo di approfondire le migliori pratiche e diventare ambasciatori di una nuova cultura del benessere in azienda, nel solco di quella filosofia che ci ha visti premiati da Great Place to Work come Best Workplace 2022 n. 1 al mondo.

La nostra adesione a WOHASU va oltre il ruolo di partner logistici dell’evento: sarà per noi un vero e proprio momento di alta formazione.”