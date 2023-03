“Vortici”: in uscita il nuovo album de Gli Animali Notturni

Da venerdì 24 marzo sarà disponibile sulle piattaforme digitali e su tutti i digital stores “Vortici“, il nuovo album della band Gli Animali Notturni. Dallo stesso giorno sarà in rotazione radiofonica il singolo “Anni 80”. Mercoledì 29 marzo la band gardesana sarà ospite del format Concertistreaming.it per presentare dal vivo il nuovo lavoro (appuntamento a partire dalle ore 21.00)

Dopo la pubblicazione di “Vivere D’Istanti” (2018) e di EP (2021), Gli Animali Notturni si ripresentano con “Vortici“, nuovo album composto da 12 tracce. Il nome del disco racchiude la concezione del “loop” e la voglia di trovare una via d’uscita. Come già accaduto con i precedenti lavori della band, sono i sentimenti a farla da padrone.

Le chitarre killer, il basso melodico, le batterie profonde e la voce graffiata danno origine a diverse atmosfere attingendo dal rock, dal pop e dal new wave.

“Vortici” è accompagnato dal singolo “Anni 80” «un mix di generi che, come una fotografia, immortala l’estemporanea di una serata nella quale ci si chiede se valga la pena uscire e vivere la notte nei suoi pregi e nei suoi difetti. Storie di provincia in un mondo che involontariamente tende a divorarci nelle sue dinamiche», dichiara la band.

La tracklist dell’album: “Bianco e nero”, “Temporali”, “Anni 80”, “Con te”, “New Mexico”, “Abbracci”, “Poco a niente”, “Qui non è Milano”, “Pagina 8”, “Pezzi”, “Serie A”, “Vortici”.

Gli Animali Notturni, brevi cenni biografici

La band gardesana è composta da Matthew Zak (voce e chitarra), Simone Simbeni “Jimbo” (chitarra), Andrea Della Valle (batteria), Nicola Mansueto (chitarra) e Giovanni Boscaini (basso).

I loro nomi non sono nuovi nel panorama musicale: i cinque vantano infatti diverse presenze in altre formazioni. Matthew, Giovanni, Simone e Andrea, dopo aver condiviso diversi palchi e un progetto discografico con la band Speedliner, decidono di fermarsi e dedicare le proprie energie in altre realtà. Col passare del tempo iniziano a porre le basi per quello che, nella primavera del 2017, con l’arrivo di Nicola, diventerà il progetto Gli Animali Notturni.

La denominazione non è casuale: è il titolo del film drammatico e neo-noir (scritto, diretto e co-prodotto da Tom Ford) che è uscito nelle sale nel 2016. Un’espressione che i membri della band considerano definizione calzante dei loro stili di vita. Per animali notturni si intendono infatti “le creature che praticano le loro attività principalmente dopo il tramonto del sole. Di solito questi animali hanno occhi capaci di vedere nell’oscurità e un olfatto o udito molto sviluppati”.

Gli Animali Notturni, canali social

