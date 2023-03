“Voci dalla Laguna”: Santa Gilla raccontata con una mostra fotografica

Il progetto fotografico e artistico realizzato da Marina Federica Patteri mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della Laguna di Santa Gilla. Sarà esposto nella galleria del Centro Commerciale I Fenicotteri di Cagliari dal 1° al 16 aprile. Inaugurazione sabato 1 alle ore 10.00

L’esposizione “Voci dalla Laguna” racconta una giornata trascorsa lungo le rive di Santa Gilla attraverso suggestive fotografie scattate da Marina Federica Patteri. Si inizia al mattino, a Giorgino, nel punto in cui mare e laguna si incontrano e si conclude la notte, nella parte più interna della sponda orientale da cui è possibile vedere luci e fumi degli impianti di Macchiareddu situati nella riva opposta.

Gli scatti, realizzati in differenti periodi dell’anno, mostrano gli infiniti e sorprendenti colori dell’ambiente lagunare che mutano nel volgere di pochi istanti, trasformando in modo suggestivo il paesaggio circostante.

Non mancano le testimonianze della presenza umana, a partire dalla pesca, espressione di una cultura lagunare le cui origini affondano nella notte dei tempi. Tali elementi, sommandosi, diventano le voci che parlano della Laguna e ne raccontano l’incanto, l’incombente degrado, l’identità.

L’iniziativa è stata pensata allo scopo di contribuire alla riscoperta dell’area lagunare di Santa Gilla. A promuoverla il Centro Commerciale I Fenicotteri (insegna Gallerie Sardegna che identifica i centri gestiti in Sardegna dalla società di servizi e consulenza immobiliare Nhood Services Italy).

Nadia Mombelli, Shopping Center Manager dei centri commerciali Nhood in Sardegna: “

“Giorno dopo giorno, attraverso il lavoro di gestione dei centri, l’ampio bouquet di servizi e la consolidata collaborazione con le associazioni e le amministrazioni locali, in Nhood ci impegniamo a dare vita ad azioni concrete di impatto positivo sull’ambiente e sulla sua salvaguardia.

Abbiamo grande sensibilità per il benessere delle persone che vivono nei territori in cui operiamo. Siamo una realtà che si fonde con il territorio: vogliamo infatti raccontarlo e valorizzarlo”.

