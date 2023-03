Viva Rai 2: Isotta Tom canterà il “Tuca Tuca” in cinese

Domani, martedì 28 marzo, la cantautrice aprirà il programma di Rosario Fiorello regalando al pubblico questa rivisitazione

Isotta Tom canterà a Viva Rai 2 il “Tuca Tuca”, grande classico di Raffaella Carrà, in cinese, lingua studiata durante il percorso accademico (ha conseguito la laurea in Esperto Linguistico sulle Relazioni Internazionali).

Per la giovane artista non si tratta dell’esordio televisivo. È infatti volto già noto al grande pubblico per le sue apparizioni su RealTime (nelle vesti di talento radiofonico, nel programma “RdsAcademy 2018”) e su Canale 5 (è stata giudice musicale ad “All Together Now”).

Domani, martedì 28 marzo, avrà l’occasione su Rai 2 di coniugare le proprie doti musicali con quelle linguistiche. Il palcoscenico per mettere in mostra tali qualità sarà “Viva Rai 2“, programma televisivo di varietà, ideato e condotto da Rosario Fiorello. Conosciamo meglio la cantautrice e attrice italiana classe ’96.

advertisement

La poliedrica Isotta Tom: tra musica, teatro e lingua cinese

Isotta canta e scrive canzoni da quando ha 16 anni. Nel 2018 ha pubblicato “Remote Influence”, il suo primo album. La passione e la dedizione per la musica sono sempre andate di pari passo con un altrettanto fervido impegno per l’apprendimento della lingua cinese. L’applicazione per questa lingua straniera è stata suggellata con la vittoria del premio artistico al Chinese bridge Competition (competizione nazionale linguistica e artistica).

Nel 2021, dopo essersi formata come attrice all’Accademia di Teatro A. Galante Garrone, presenta il suo album in forma di teatro-danza al femminile, portando sul palco le sue canzoni e il suo modo di raccontarle anche attraverso il corpo e le luci. Il 20 gennaio 2023 esce in radio e sulle piattaforme digitali “Genio“, il suo nuovo singolo.

Canali social di Isotta Tom

Facebook – Instagram – Spotify – YouTube

Potrebbe interessarti anche: “Fino a prova contraria”: solitudine, dipendenze e libertà nel nuovo brano di Faser

Per rimanere in costante aggiornamento su eventi, cronaca regionale e nazionale e tanto altro ancora, clicca qui