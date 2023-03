Violenza negli stadi, il sociologo prof. Francesco Pira nella Commissione della FGCI di Agrigento. Il Delegato Provinciale prof. Angelo Caramanno ha inviato la lettera di nomina al docente dell’Università di Messina.

Agrigento (18 marzo 2023) mentre tutto il mondo sta commentando i violenti scontri prima e dopo la partita Napoli. Entracht Francoforte, il Delegato Provinciale di Agrigento della Federazione Italiana Giuoco Calcio, professor Angelo Caramanno, ha nominato il professore di sociologia dell’Università di Messina, Francesco Pira. Componente della Commissione che si occuperà del progetto “Uniti Contro la Violenza per un Calcio Migliore”.

Nella missiva indirizzata al sociologo Pira il massimo responsabile della FIGC, Caramanno. Ha scritto: “Ti auguro buon lavoro, convinto, che l’impgno che profonderai contribuirà alla lotta e prevenzione dei fenomeni violenti nel sistema calcio”.

Commentando la nomina il professor Pira ha dichiarato: “Ringrazio il prof. Angelo Caramanno per questa attestazione di stima. Spero di poter dare il mio modesto contributo per far vincere lo sport. Combattere forme di violenza che nulla hanno a che vedere con le prestazioni sportive, il tifo o il vivere civile. Le ultime immagini di Napoli ci devono far riflettere su come stiamo diventando e ognuno di noi deve dare il massimo dell’impegno per lasciare ai nostri figli un mondo migliore”.

Appassionato di calcio per tanti anni, prima di intraprendere la strada dell’insegnamento in Università, è stato giornalista sportiva scrivendo per importanti testate nazionali come Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport negli anni del Licata in serie B. Al suo attivo due libri su personaggi famosi del calcio “L’anno di Zeman” scritto a quattro mani con Gaetano Cellura e “Bruno Pizzul, un Voce Nazionale” scritto con Matteo Femia.

Quest’ultimo libro gli ha permesso di vincere importanti premi. Ha scritto di recente anche un articolo scientifico su calcio e disinformazione che sarà pubblicato in un’importante rivista di Diritto sportivo.