Villacidro: selezione di personale per la nuova residenza per anziani

Entro un paio di mesi in arrivo la residenza per anziani “Sereni orizzonti” in Villacidro: il via alla selezione di personale

Realizzata sulla base di un project financing promosso dall’ATS di Sanluri, la struttura di Villacidro è prossima all’avvio. La residenza è la sola a nascere nel territorio dell’Azienda sociosanitaria locale ed è stata realizzata da “Sereni Orizzonti”. Si tratta del gruppo dell’imprenditore friulano Massimo Blasoni, secondo in Italia nella costruzione e gestione di residenze per anziani. Si costituisce di 80 Rsa e 5600 posti letto in Italia e all’estero. Ottenuto il parere di compatibilità e verifica di funzionalità rispetto agli indirizzi della programmazione regionale 8 ter e 8 quater, nel giro di un paio di mesi si procederà con l’autorizzazione e l’accreditamento della struttura, che ha una capacità ricettiva di 80 posti letto.

L’edificio di Villacidro – progettato dall’ing. Ernesto Ambrosio e appaltato a Frappa S.r.l. – è costituito da una struttura a due piani sopra terra (molto estesa e a forma a elica); inoltre, è circondato da un vasto parco attrezzato e alberato con specie autoctone, interamente percorribile a piedi o con carrozzine e deambulatori. I familiari degli ospiti in visita hanno a disposizione un ampio parcheggio. Da inizio anno è ufficialmente operativo anche l’allaccio Enel, a cui ha fatto immediatamente seguito tutte le opere propedeutiche all’apertura della struttura.

Le parole di Valentino Bortolussi

«Il territorio è particolarmente bisognoso di questo servizio. Nel territorio di Sanluri la domanda della terza età è molto alta, ma l’offerta di posti letto in Rsa è insufficiente» – dichiara Valentino Bortolussi, responsabile dello sviluppo immobiliare – «Confidiamo in una rapida prosecuzione delle ultime procedure finalizzate all’apertura. La nuova residenza sarà uno strumento di ausilio fondamentale agli anziani che necessitano di assistenza e che, ad oggi, incontrano difficoltà nell’accedere al servizio».

La nuova struttura di Sereni Orizzonti a Villacidro darà lavoro a circa 50/60 persone, fra infermieri, operatori sociosanitari, fisioterapisti, animatori. Le selezioni sono ufficialmente aperte e possibile candidarsi inviando il proprio curriculum a selezioni@sereniorizzonti.it.

Come tutte le altre recenti costruzioni di Sereni Orizzonti nel resto d’Italia, anche questo edificio presenterà caratteristiche all’avanguardia per quanto riguarda l’ecosostenibilità e il risparmio energetico. Realizzate in classe energetica A3, produrrà autonomamente circa 165.000 kWh di energia, che corrisponde a oltre il 60% dell’intero fabbisogno.

«Non possiamo che esprimere grande soddisfazione per l’avvio dell’iter finale di messa in funzione della struttura» – dichiara Federico Sollai, sindaco del Comune di Villacidro – «Per noi questo servizio è di fondamentale importanza anche perché l’età media della popolazione anziana si sta sempre più innalzando e i servizi che erogherà la nuova RSA colmeranno una esigenza particolarmente sentita dalle nostre comunità. Inoltre, i servizi erogati permetteranno di mantenere gli anziani vicino alla comunità di appartenenza e ai propri cari. La struttura, inoltre, sorge in una posizione centrale per il territorio e consentirà di garantire la nascita di nuovi posti di lavoro, che in un territorio come il nostro, con una disoccupazione particolarmente elevata, sono molto importanti».

