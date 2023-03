Viaggi e turismo in tv. Mare, montagna o citta’? con S4 è già ora di pensare alle vacanze

Nella nuova puntata del talk di Floriano Omoboni in onda giovedì su Sportitalia si parla delle prime tendenze di viaggio con alcuni dei più importanti protagonisti del settore.

Ospite d’onore Fabio Lai, Sindaco della meravigliosa isola sarda La Maddalena

L’arrivo della bella stagione porta con sè la voglia di viaggiare, rilassarsi e divertirsi. Da Pasqua a Ferragosto, passando per i ponti del 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno, gli italiani stanno già programmando le proprie vacanze.

Mare, crociera, montagna o città? Italia o estero?

Quali saranno le tendenze per questo 2023?

Ne farà un primo quadro la nona puntata di S4, il talk show dedicato alle “quattro esse” (Sport, Sun, Sea e Snow); ideato e condotto da Floriano Omoboni in onda giovedì 16 marzo alle 17.30 su Sportitalia e subito dopo su Sportoutoor.tv.

Gli ospiti

Ospite d’onore della puntata sarà Fabio Lai, Sindaco di La Maddalena, la meravigliosa isola della Sardegna che con il suo parco nazionale è uno dei luoghi più amati e visitati d’Italia.

Saranno poi presenti alcuni importanti player del settore vacanziero:

Fabio Candiani, Direttore vendite di MSC Crociere, leader del settore crocieristico, Raffaele Caiazzo di Blu Vacanze, tra i più importanti tour operator d’Italia con oltre 700 agenzie di viaggio e Gabriele Cornalba di Explora Journeys, nuovo brand di crociere di lusso nato dal gruppo MSC, che avvierò la stagione a luglio con il varo della prima nave a Civitavecchia e il viaggio inaugurale tra i magnifici paesaggi dei fiordi norvegesi.

“Insieme a loro faremo un primo bilancio delle mete più ambite di quest’anno e daremo magari qualche spunto ai nostri telespettatori che devono ancora prenotare – dichiara Floriano Omoboni -.

Negli ultimi anni, complice il covid, sono molto cambiate le abitudini di viaggio degli italiani: se da un lato la montagna è sempre più scelta anche in estate, dall’altro il mondo crocieristico ha conquistato una fetta sempre più ampia di popolazione anche giovane”.

E a viaggiare sempre più per il mondo sono anche i programmi di Floriano Omoboni

Il canale Sportoutdoor.tv che comprende 5 format (oltre a S4, Ski Magazine, Blu Sport, Mondo Crociera e Hard Trek) è presente infatti sulle smart tv di ultima generazione, da Samsung Tv Plus, visibile in Italia e in Svizzera, a Rakuten TV, presente in Italia, Germania, Svizzera, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia, passando per Rllax TV, visibile in 21 paesi del mondo.

Tutti i programmi inoltre, trasmessi in un determinato giorno e in una determinata fascia oraria su Sportitalia e su un network di emittenti regionali, grazie all’innovativo sistema HBB TV presente nelle tv di ultima generazione restano disponibili 7 giorni su 7, a qualsiasi ora del giorno.