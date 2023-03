Come veniva prodotto il pane a Villa Verde agli inizi del Novecento? Quali erano i riti che accompagnavano le cerimonie di matrimonio in paese nella prima parte del secolo scorso? Come ci si abbigliava, e quali erano i giochi e i passatempi nel secondo dopoguerra? A rievocarne memoria sono gli abitanti del paese dell’Oristanese. Protagonisti di un’antologia di ricordi sulla storia del comune nella prima metà del Novecento. L’antologia si intitola “Raccontando Villa Verde” ed è curata da Sara Melosu.

Un volume che raccoglie oltre 60 testimonianze di 30 informatori orali. E’ un grande album dei ricordi in cui ci sono diversi argomenti trattati. Dalla guerra al lavoro, dai matrimoni alle feste, dai rimedi naturali alle attività ludiche. Il volume è inoltre arricchito da un repertorio fotografico di scatti storici.

Spiega la curatrice Sara Melosu: «Ogni pagina di questo libro si basa sulla memoria di chi ha sperimentato in prima persona la quotidianità e la difficoltà di un tempo ormai lontano e descrive un quadro di vita che non è basato su documenti ufficiali, ma sulla semplicità delle esperienze vissute. Ogni parola che incontrerete in queste pagine è un generoso regalo di chi, sciogliendo ogni riserva, ha deciso di raccontare e raccontarsi, condividendo con noi, e con chi verrà, le emozioni più significative del proprio cammino di vita».

Il libro, appena dato alle stampe dall’Editoriale Documenta per la direzione scientifica della Biblioteca di Sardegna, sarà presentato sabato 4 marzo alle ore 16.30 presso l’Oratorio Parrocchiale (ex Scuole) di Villa Verde.

