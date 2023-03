Sanità, Giuliano (UGL): “Finalmente atti concreti in decreto bollette”. Primi interventi siano punto di partenza per rilancio SSN”

“Le parole come ci hanno insegnato i latini possono volare e disperdere la loro forza. Ora però, con l’approvazione da parte del Governo del decreto bollette per la parte riguardante la sanità, siamo di fronte a fatti concreti, quelli che dal giorno dell’insediamento del Ministro Schillaci al dicastero della Salute abbiamo chiesto a gran voce” dichiara Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della UGL Salute.

Bene anche, seppure come soluzione provvisoria ed in via sperimentale, all’utilizzo degli specializzandi che fino al 31 dicembre 2025 potranno essere utilizzati, in forma libero professionale, nei reparti dell’emergenza-urgenza per un massimo di otto ore a settimana.

Al contempo – dice ancora il Segretario Nazionale della UGL Salute – è apprezzabile il giro di vite sul ricorso ai medici a gettone.

Questi potranno essere assunti esclusivamente nei pronto soccorso, per un massimo di un anno; avendo maturato i requisiti professionali previsti dalla legge e solo dopo che verrà certificata la reale impossibilità di utilizzare personale in regolare servizio e che non ci sia modo di attingere a graduatorie di idonei.