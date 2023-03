UGL Chimici soddisfazione per il decreto

Isab Lukoil: soddisfazione da parte dell’UGL Chimici per il decreto del Governo.

Grande soddisfazione espressa della Segreteria Nazionale Ugl Chimici per il Decreto Salva Isab. Firmato dal ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso. Ma anche dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin che di fatto va a salvaguardare le importanti esigenze di continuità dell’attività produttiva. I vari livelli occupazionali, e l’importanza della tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e anche dell’ambiente.

“Questo provvedimento molto importante per la Lukoil – spiegano Generale Ugl Chimici Luigi Ulgiati e il Segretario Chimici Energia Michele Polizzi – garantisce l’occupazione e il rilancio dell’intero polo di Priolo e consolida la transizione green in atto in tutta l’isola sicula.



Si è messo l’accento sull’importanza strategica del polo produttivo è evidente non solo per la Sicilia ma per tutto il Paese poiché l’impianto Isab di Lukoil raffina 320.000 barili di greggio al giorno, rappresentando un quinto della capacità di raffinazione italiana e impiegando circa 1.000 persone.

In Conclusione “Avevamo chiesto a gran voce già nei mesi scorsi di non disperdere un patrimonio così fondamentale per tutti. Ora aspettiamo con fiducia i risvolti futuri della vicenda”.

advertisement

Per altri articoli clicca qui.