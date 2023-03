Olbia, giovedì 20 aprile chiusura degli uffici Cup-Ticket nella struttura sanitaria San Giovanni di Dio

In quella giornata rimarrano aperti solo gli uffici per l’esenzione. Tutti i servizi Cup-Ticket saranno, invece, fruibili regolarmente nell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia dalle 7.30 alle 17.30

Olbia, 28 marzo 2023 – La Direzione Aziendale della Asl Gallura ha disposto la rimodulazione dei servizi Cup-Ticket nella giornata di giovedì 20 aprile. In quella data il personale sarà, infatti, impegnato in attività concorsuali, non compatibili con l’apertura al pubblico degli uffici di viale Aldo Moro.

Il 20 aprile i servizi dell’ufficio Cup-Ticket non saranno, perciò, disponibili nell’ex ospedale San Giovanni di Dio, ad eccezione dell’ufficio esenzioni aperto dalle 7.30 alle 17.30. L’apertura regolare nella struttura San Giovanni di Dio, prevista dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.30, sarà ripristinata a partire dal giorno successivo.

advertisement

Aperture garantite anche il 20 aprile, invece, nell’ospedale Giovanni Paolo II: tutti i servizi Cup-Ticket saranno accessibili dalle 7.30 alle 17.30.

Si ricorda agli utenti che le prenotazioni e il pagamento delle prestazioni ambulatoriali sono sempre effettuabili da casa sul portale cupweb.sardegnasalute.it.

I pagamenti del ticket attraverso tessera sanitaria dotata di microchip e carta di credito/bancomat possono essere effettuati anche tramite i totem touchscreen presenti a Olbia sia nell’ex ospedale San Giovanni di Dio sia nell’ospedale Giovanni Paolo II.

Per restare sempre aggiornato su ciò che accade intorno a te clicca qui