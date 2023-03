Turismo in Sardegna: Delphina hotels & resorts seleziona oltre 140 figure professionali annuali e stagionali

I nuovi profili completeranno un organico che in estate supera le mille persone tra diretti e indiretti impegnati nell’ospitalità sostenibile e di qualità per la sede centrale e gli hotel e resort 5 stelle e 4 stelle nel Nord Sardegna. Libero Muntoni (direttore generale Delphina): “Crediamo nell’alto valore professionale dell’accoglienza turistica e investiamo nella formazione di nuove figure”.

Oltre 140 nuove opportunità lavorative, tra cui posizioni annuali, nel turismo in Sardegna. Sono questi i numeri delle assunzioni in corso per Delphina hotels & resorts. La catena alberghiera sarda è da 30 anni specialista delle vacanze nel Nord Sardegna con 12 hotel cinque e quattro stelle, prestigiose ville e residence.

Delphina punta a far crescere la sede centrale di Palau. Ricerca, per l’area commerciale e gestionale, un operation manager, un direttore area tecnica, un revenue manager. Ma anche un assistente per il controllo di gestione, un web marketing manager, grafici e travel consultant per il reparto prenotazioni. Nelle strutture inoltre proseguono le selezioni per guide turistiche, comandante di imbarcazioni, biologi, responsabile ufficio escursioni, guest relation. Ma anche maître, capi partita di cucina, commis di cucina e di sala, chef de rang, barman, baristi, addetti al front desk e cameriere ai piani. Le descrizioni dei profili ricercati e le informazioni di contatto sono pubblicati sul sito www.delphina.it all’interno della sezione lavora con noi.



Le parole del direttore generale di Delphina

“Continuiamo a puntare sulla professionalità” – dichiara il direttore generale di Delphina Libero Muntoni. Continua “Anche con posizioni annuali nella sede centrale di Palau, dove sono impiegati un centinaio di addetti. È questo il quartier generale che accoglie il nostro tour Operator e gli spazi, quasi tutti al femminile, in cui curiamo le prenotazioni. Si tratta di un ambiente di lavoro molto stimolante, giovane e dinamico. Per noi è fondamentale puntare sulle persone giuste. Grazie a un continuo aggiornamento, cresceranno e svilupperanno competenze di alto livello nell’ospitalità”.



Delphina hotels & resorts è green

Occasioni importanti nel turismo all’interno di una catena alberghiera di proprietà sarda. Ha fatto della sostenibilità il suo DNA fin dalla nascita, valorizzando uno stile di vita sano, la cultura e l’enogastronomia locale. Un percorso confluito nel marchio “We are green®. Ciò ha permesso a Delphina hotels & resorts di ricevere numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui la riconferma come gruppo alberghiero indipendente più green al mondo e come migliore catena alberghiera italiana ai World Travel Awards 2022.

“Quest’anno – dichiara il Presidente di Delphina Francesco Muntoni – celebriamo un traguardo importante: i primi 30 anni di Delphina hotels & resorts. Tutti insieme ci impegniamo con entusiasmo e condividiamo l’orgoglio di far innamorare gli ospiti della Sardegna e della Gallura”.

Delphina hotels & resorts è la prima catena alberghiera italiana ad utilizzare in tutti gli hotel, resort e nella sede centrale energia al 100% verde proveniente da fonti rinnovabili, con un risparmio di circa 20.663 tonnellate di CO2eq negli ultimi 6 anni, quantità assorbita da circa 146.089 alberi in un anno. L’azienda ha adottato importanti politiche plastic free, risparmiando circa 722.871 bottiglie di plastica negli ultimi 4 anni. Dal 2018 l’azienda è entrata nella “Lounge” di Intesa San Paolo di Elite, il progetto di Borsa Italiana- Gruppo Euronext per le imprese ad alto potenziale realizzato in collaborazione con Confindustria.



