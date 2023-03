Turismo, domani ad Alghero la Bitas e gli Stati generali del turismo attivo

Cagliari, 22 marzo 2023 – Domani (giovedì 23), alle ore 10, nel Centro conferenze dell’Hotel Catalunya (via Catalogna, 22) di Alghero, l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, parteciperà all’inaugurazione della Bitas (Borsa internazionale del turismo attivo in Sardegna), in programma fino a domenica 26 marzo, e agli Stati generali del Turismo attivo in Sardegna.

“Sarà un’importante occasione di confronto tra amministratori e operatori per sviluppare proposte e valutare la nascita di nuove iniziative e il consolidamento di reti locali. Necessita anche un bilancio di questo strategico segmento turistico, che negli ultimi anni si è sviluppato tanto da poter proporre una consistente offerta di turismo attivo. Un forte incremento di proposte, anche da parte di tour operatori internazionali”, ha sottolineato l’assessore Chessa.