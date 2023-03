Ogni anno sulle piste da sci 30 mila incidenti, 1.700 costringono a un ricovero in ospedale. Gli infortuni coinvolgono soprattutto gli uomini e sono causati prevalentemente da perdita di controllo. Come possiamo evitarli? Marco Klinger ha intervistato per Medicina Top, Andrea Mambretti, del Centro Ortopedico-Traumatologico Gaetano Pini di Milano.

