“Tra le migliori leggende”: l’amore e la gioia della maternità

Nuovo singolo per la cantautrice di origine sarda Serena Schintu, in radio con “Tra le migliori leggende”, una ballad intensa che parla dell’amore per un figlio

Le donne si ritrovano spesso a dover far fronte, da sole, a numerose e complesse vicissitudini. In situazioni come queste, sovente riconducibili al macro tema della disparità di genere, la forza e l’amore per un figlio donano una spinta consistente e fondamentale per superare le difficoltà. Da questa lettura della realtà nasce l’ispirazione di Serena Schintu per la realizzazione di “Tra Le Migliori Leggende”.

Il brano è stato interamente scritto e pensato dall’artista. Al momento dell’ascolto è la pregevole melodia il primo aspetto che colpisce. Essa si fa poi da parte per lasciare spazio alle parole: intense emozioni che trasmettono quelle che sono le sensazioni e lo stato d’animo di tutte le madri.

Durante i quasi tre minuti di durata del brano, la cantautrice di origine sarda riesce a esprimere sentimenti positivi quali l’amore e la gioia per aver ricevuto un dono così speciale come la maternità. A riprova di quanto detto ci viene in soccorso il toccante passo del brano in cui si afferma che: “… non c’è posto più sicuro nell’emisfero terrestre se non dentro al cuore profondo di madre.”

“La canzone era stata scritta già da diverso tempo. Aspettavo solo il momento giusto per farla uscire. Farla uscire nel senso di farla conoscere a tutti e farla uscire anche nel senso di tirarla fuori da dentro di me. Occorreva poi trovare il tempo giusto per cantarla col giusto trasporto. È una conditio sine qua non se si desidera coinvolgere chiunque l’ascolti“, ha affermato l’artista.

Il videoclip, presentato online in anteprima su SkyTg24, è stato diretto da Gianni Dettori e girato interamente all’interno del teatro civico “Palazzo di Città” di Sassari. La canzone è disponibile su tutte le piattaforme e canali social della cantautrice (Facebook – Instagram – Spotify – YouTube).

Serena Schintu: dalle origini sarde alla notorietà in Europa

Inizia a muovere i suoi primi passi nel mondo della musica da piccola, annoverando esibizioni e serate di musica live nei locali e nei teatri. Perfeziona la sua arte studiando canto. La produzione musicale di Serena inizia nel 2017 con il primo album “Ghiaccio”. Prosegue nel 2021 con il suo secondo album intitolato “Miliardi di stelle” (scritto interamente da lei).

I suoi videoclip su YouTube ricevono migliaia di visualizzazioni che si mantengono in constante crescita.

La cantautrice non si limita però soltanto a farsi ascoltare all’interno dei propri confini nazionali: la sua voce infatti è conosciuta anche in diversi Paesi dell’Unione Europea.

